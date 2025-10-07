Российский нефтегазовый сектор в 2025 году сделал заметный рывок в цифровизации: по данным исследования ИТ-холдинга Т1, затраты отрасли на информационные технологии выросли на 155% и достигли 135 млрд руб. Это выводит сектор на третье место среди всех индустрий по объему вложений в «цифру», уступая лишь финансовой сфере и транспортно-логистическому сегменту. Основные направления инвестиций — импортозамещение критических систем и повышение уровня кибербезопасности. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Российские компании активно внедряют отечественные решения. Так, электронный документооборот используют 79% участников отрасли, системы информационной безопасности — 73%, а управление персоналом и складскими процессами — по 49% компаний. Такой переход позволяет снизить зависимость от зарубежного софта и укрепить устойчивость бизнес-процессов в условиях глобальной нестабильности.

При этом полное замещение иностранных технологий пока не достигнуто. Среди PLM/PDM (системы управления данными и жизненным циклом продукта) и SCM-систем (управление поставками) по-прежнему преобладают западные решения, о которых сообщили 57% и 46% компаний соответственно. Эксперты отмечают, что такие системы остаются критически важными для сложного производственного планирования и управления цепочками поставок.

В числе приоритетных расходов — инвестиции в информационную безопасность. Каждая пятая компания столкнулась с кибератаками, что стимулировало 61% предприятий активно использовать защитные системы. Наибольшую популярность получили корпоративные VPN (75%), биометрическая аутентификация (72%) и средства шифрования (55%). Это подтверждает тренд, что ИТ-безопасность становится стратегическим активом в высокотехнологичных секторах экономики.

По словам Антона Спирина, заместителя гендиректора вендора НОТА, «ресурсы направляются не только на базовую цифровую инфраструктуру, но и на создание комплексных систем управления данными и бизнес-процессами, которые становятся новым стратегическим активом. Это ключ к повышению эффективности и безопасности в нефтегазовом секторе».

Аналитики отмечают, что рост инвестиций открывает возможности и для других отраслей. Компании могут использовать опыт нефтегазовых предприятий в построении информационной безопасности и цифровых платформ, внедрении искусственного интеллекта и автоматизации процессов. Особенно это актуально для компаний с высокими рисками и большим объемом данных, включая промышленность, энергетику и транспорт.

Исследование охватило более 600 организаций и 25 ключевых индикаторов, включая уровень цифровизации, затраты на ИТ и степень импортозамещения. Результаты показывают, что российский бизнес постепенно выходит на новый уровень цифровой зрелости, а отрасли, традиционно зависимые от технологий, становятся лидерами по адаптации отечественных решений и управлению киберрисками.