Volvo Cars начала внедрять ИИ-модели Google Gemini в автомобили со встроенной операционной системой Google. Обновление затронет машины, выпущенные с 2020 года по настоящее время.

На первом этапе технология доступна владельцам автомобилей в США. Для обновления нужен доступ в интернет и аккаунт Google, зарегистрированный в американском сегменте на английском языке.

Интеграция Gemini меняет логику работы голосового помощника. Вместо жестко заданных команд система переходит на обработку естественной речи. Ассистент учитывает контекст диалога и может обрабатывать серию уточняющих запросов от водителя.

Встроенный помощник получил расширенные функции работы с навигацией и сторонними сервисами. Пользователи могут запрашивать построение маршрутов в приложении Google Maps с учетом специфических критериев. Например, построить маршрут так, чтобы по пути заехать в определенный ресторан. Также Gemini может показывать отзывы о локациях и информацию о доступности парковки.

Система также получила инструменты для работы с текстовыми сообщениями. ИИ может делать краткие сводки писем, составлять ответы и переводить текст на другие языки. Водитель может редактировать сообщение голосом перед отправкой.

Внедрение Gemini распространяется на модели C40, EC40, EX40, XC40, S60, V60, XC60, XC90, EX90, ES90, EX30 и EX60. Нейросеть интегрирована на уровне бортовой системы, а не через трансляцию интерфейса смартфона, как в Android Auto. Ранее в марте компания уже обновила пользовательский интерфейс Volvo Car UX.

