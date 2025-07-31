Большинство российских PR-специалистов уже внедрили нейросети в свою повседневную работу — об этом свидетельствуют данные исследования Vinci Agency. Согласно результатам опроса 165 сотрудников public relations, 86% из них используют ИИ-инструменты, причем почти половина — на постоянной основе. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Исследователи составили Google-форму и раздали ее PR-специалистам в отраслевых телеграм-каналах. Из признавшихся в использовании ИИ 46% подтвердили, что делают это постоянно, а 40% применяют электронных помошников время от времени. И лишь совсем малая часть респондентов, 1,8%, не умеет пользоваться нейросетями, считая также, что эти знания им не нужны.

Чаще всего нейросети помогают сформулировать тезисы, создать структуру текста, сгенерировать идеи, сократить объемные материалы и найти ошибки. Реже — используют ИИ для форматирования таблиц, подбора инфоповодов и SWOT-анализа (инструмента стратегического планирования, который помогает оценить положение компании, проекта или продукта).

«Это вопрос выживания в профессии: ИИ помогает экономить время и деньги, освобождая силы для креативных задач», — поясняет директор по PR & New Media Vinci Татьяна Куликова. По ее словам, в агентстве активно применяют нейросети для генерации изображений, поиска информации и работы с данными.

На основе результатов исследования в агентстве также нарисовали портрет типичного PR-специалиста: это женщина из Москвы в возрасте от 26 до 35 лет. Треть опрошенных работает в индустрии более 10 лет.

Тема ИИ в пиаре находит отражение и в других исследованиях. Согласно данным «Сколково» и «Общероссийского народного фронта», в 2024 году около 60% российских компаний в сфере медиа и коммуникаций тестировали или внедряли ИИ-инструменты в рабочие процессы.