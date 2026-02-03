Российские компании столкнулись с беспрецедентным ростом утечек конфиденциальной информации через публичные ИИ-сервисы. Исследование информационной безопасности, проведенное компанией «Солар», показало, что в 2025 году объем чувствительных корпоративных данных, попадающих в системы типа Google Gemini и ChatGPT, увеличился в 30 раз по сравнению с предыдущим годом.

Эксперты объясняют эту тенденцию массовым использованием сотрудниками нейросетей для рабочих задач. В поисках оптимизации рутины работники загружают в чат-боты широкий спектр закрытой информации: от бизнес-презентаций и стратегических планов до аналитических отчетов, фрагментов программного кода, финансовых документов и клиентских баз данных. Цель таких действий — автоматизировать процессы анализа, создания сводок или написания кода.

Особое внимание исследователи уделяют ChatGPT — через этот сервис проходит около 46% всех обнаруженных конфиденциальных файлов и текстовых запросов. Специалисты предупреждают, что подобные практики создают скрытые каналы утечки информации, часто без осознания рисков самими сотрудниками.

Анализ основывается на изучении сетевого трафика 150 организаций из разных секторов экономики, включая государственные структуры, финансовый сектор, промышленные предприятия, ретейл, e-commerce, телекоммуникационные и IT-компании.

Параллельно исследование выявило системную проблему: примерно 60% российских организаций до сих пор не имеют формализованных политик, регулирующих использование искусственного интеллекта в рабочих процессах. Отсутствие четких правил и контроля, по мнению экспертов, формирует значительные управленческие и репутационные риски для бизнеса в условиях растущей цифровизации.

