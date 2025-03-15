Ключ к достижению самых больших целей и стремлений может оказаться под рукой — в буквальном смысле. Так считает тренер по лидерству Пола Дэвис, которая много лет назад поняла, что каждый раз, когда она входит в устройство или учетную запись в Интернете, она упускает возможность превратить часть своей повседневной рутины в упражнение по развитию мышления.

«Я прошу людей подумать: “Какая у вас цель — о чем вы мечтаете?”. Это может быть тактическая, связанная с работой цель. Это может быть положительная эмоция. Что бы это ни было, перенесите это в свой пароль», — говорит Дэвис.

В зависимости от того, насколько активно вы пользуетесь своими устройствами, вы можете вводить некоторые пароли несколько раз в день, отмечает Дэвис. Осознанно относясь к словам, которые вы используете в этих паролях, «вы последовательно усиливаете то, что хотите привлечь, не особо задумываясь об этом», — говорит она.

Например, если вы хотите начать копить деньги на поездку на Арубу в следующем году, можно изменить один из своих паролей на что-то вроде vacayinaruba2026. Или для любимых сайтов онлайн-покупок можно изменить свой пароль на 100$limit, чтобы помочь себе контролировать свои расходы. Стоит отметить, что эксперты по кибербезопасности не рекомендуют использовать один и тот же пароль для нескольких веб-сайтов и учетных записей.

Дэвис, автор книги «Хорошее руководство: 5 установок, которые помогут вовлечь, удержать и вдохновить вашу команду», говорит, что однажды в особенно трудный период своей жизни она придумала себе пароль, состоящий из вариации слова «благодарность».

«Я переживала развод, мой бизнес не рос, я была в большом стрессе и забыла, что в моей жизни много благословений, — говорит Дэвис. — В дни, которые были действительно тяжелыми, [набор слова “благодарность”] помогал мне перевести дух и вспомнить, что происходит много хорошего, и мне нужно сосредоточиться на этом».

Один из ее клиентов даже использовал этот метод, чтобы больше ценить свою помощницу, сделав свой пароль вариацией слова «ценить» плюс имя своей помощницы. Вводя это каждый день, он побуждал себя благодарить ее еще больше, говорит Дэвис.

Исследования показывают, что люди, которые записывают свои цели, с большей вероятностью их достигают. Независимо от того, вводите ли вы свой пароль или записываете свои цели в блокнот, многократное изложение своих стремлений на бумаге может помочь усилить сосредоточенность и повысить ответственность.

Когда дело доходит до паролей, ввод их несколько раз в день помогает устанавливать намерения и действует как форма мотивирующего внутреннего диалога, по словам Мэрайи Г. Шуг, исследователя и доцента психологии в Университете Уайденера.

«Например, если у вас финансовые трудности, пароль IAmCompetent может быть валидным при входе в онлайн-банкинг, — написала Шуг для PsychologyToday в 2023 году, добавив, что для повышения производительности важно, чтобы эти пароли были позитивными по тону. — Таким образом, вместо DontBeLazy более полезным паролем может быть ICanDoIt.

Дэвис говорит, что предпочитает этот метод стандартным новогодним решениям, так как он помогает ей быть более целенаправленной в достижении своих целей — вместо того, чтобы составлять план в январе, а потом откладывать его несколько месяцев спустя. Она даже призывает свою дочь следовать подобной стратегии.

«Я думаю о паре слов и прошу свою дочь сделать то же самое, — говорит Дэвис. — В этом году у меня два слова: “весело” и “намеренно”. Когда мне придется обновить пароль, в нем, скорее всего, появится какая-то версия одного или обоих этих слов».

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