Новое исследование показывает, что представление своего тела в боли, даже если это просто виртуальное тело, может заставить человека чувствовать себя менее связанным с ним. Исследователи обнаружили, что когда людям говорили думать о виртуальном теле как о своем собственном и представлять, что оно испытывает боль в животе, их чувство собственности над этим телом ослабевало.

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Эти результаты, по словам ученых, могут помочь объяснить, почему некоторые люди, особенно те, у кого был опыт деперсонализации, испытывают трудности в ощущении связи со своим собственным физическим «я».

Исследование изучало психологический феномен, известный как владение телом — фундаментальное чувство того, что ваше тело принадлежит вам. Это чувство не только необходимо для самосознания, но и помогает людям реагировать на опасность и взаимодействовать с окружающей средой.

У людей с такими состояниями, как деперсонализация, это чувство может нарушиться. Исследователи хотели понять, может ли воображение негативного физического состояния, например боли, помешать этому базовому телесному осознанию. Они использовали установку виртуальной реальности для имитации владения цифровым телом и проверили, как участники реагировали на него при различных ментальных интерпретациях.

Чтобы понять исследование, полезно немного узнать о концепции владения телом и о том, как ученые его моделируют. В таких экспериментах, как иллюзия резиновой руки или иллюзия всего тела, людей обманывают, заставляя чувствовать, что объект, например, поддельная рука или виртуальный аватар, на самом деле является частью их тела.

Обычно это включает синхронизированную визуальную и тактильную стимуляцию. Например, когда кто-то видит, как его виртуальную спину гладят, а его собственную спину трогают таким же образом, его мозг может начать относиться к этому виртуальному телу как к своему собственному.

Предыдущие исследования показали, что эта иллюзия основана как на сенсорных сигналах, так и на ожиданиях разума. Если объект не похож на тело, иллюзия менее вероятна. Аналогично, если человеку говорят, что виртуальное тело принадлежит кому-то другому, чувство собственности исчезает. В этом исследовании ученые хотели пойти на шаг дальше, спросив, разрушит ли иллюзию представление виртуального тела в болезненном состоянии, например, с болью в животе, даже если человек все еще верит, что оно его собственное.

Исследователи набрали 27 участников мужского пола. Все они были здоровы и носили гарнитуру виртуальной реальности, которая позволяла им видеть 3D-аватар сзади. Во время эксперимента мужчины испытывали синхронизированные и несинхронизированные поглаживания спины, наблюдая, как виртуальное тело поглаживается таким же образом.

Иногда им было сказано думать об аватаре как о простом теле. В других случаях им было поручено представить его как свое собственное тело, либо в нейтральном состоянии, либо испытывая боль в животе.

После синхронизированного поглаживания использовалась анимация, вызывающая страх (нож, появляющийся около виртуальной спины), для запуска физической реакции. Исследователи измеряли проводимость кожи, сигнал, который отражает автоматическую реакцию организма на эмоциональные стимулы. Они также попросили участников заполнить анкету о том, насколько сильно они ощущали виртуальное тело как свое собственное.

Результаты были поразительными. Когда участникам было сказано представить виртуальное тело, испытывающее боль, их физические реакции на стимул страха были значительно слабее, чем когда они представляли тело в нейтральном состоянии.

Это говорит о том, что они не чувствовали себя связанными с виртуальным телом в состоянии боли. Ответы на вопросы анкеты, которые более субъективны, не показали того же эффекта — возможно, потому, что участники находились под влиянием инструкций относиться к телу как к своему собственному, независимо от того, как они себя чувствовали на самом деле.

Этот контраст между объективными физическими реакциями и субъективными сообщениями намекает на сложность владения телом. Хотя люди могут сказать, что они чувствовали, что виртуальное тело принадлежит им, их нервная система, похоже, не соглашалась, когда это тело представлялось страдающим. Эта разница была особенно очевидна в реакциях проводимости кожи, которые сложнее подделать или повлиять сознательно.

Исследование также изучало, были ли люди с более высокими тенденциями к деперсонализации менее склонны чувствовать владение телом в нейтральном состоянии. Более ранние исследования обнаружили такую ​​связь, и это исследование частично подтвердило ее.

Корреляция сохранялась только тогда, когда участники испытывали нейтральное состояние до состояния боли. Когда они уже представляли себе тело, испытывающее боль, этот опыт, по-видимому, переносился и мешал их способности чувствовать связь с телом в последующих испытаниях.

Это говорит о том, что негативная интерпретация тела может иметь затяжной эффект. Люди могут начать дистанцироваться от своего виртуального тела, даже в более поздних сценариях, где нет никакой боли, из-за более ранних ассоциаций. Это может отражать реальный жизненный опыт людей, которые привычно видят свои тела как источники дискомфорта или опасности, например, людей с хронической деперсонализацией.

«Используя иллюзию всего тела в виртуальной реальности, когда люди начинают ощущать виртуальное тело как свое собственное, мы исследовали, как интерпретация виртуального тела как своего собственного тела, находясь в негативном физическом состоянии, влияет на эту иллюзию. Это исследование, возможно, может быть связано с деперсонализацией, состоянием, когда люди изо всех сил пытаются ощутить свое тело как свое собственное», — объяснил Казуки Ямамото, автор исследования.

Однако исследователи признают некоторые ограничения. Неясно, возникло ли снижение чувства собственности именно из-за негативной интерпретации или из-за несоответствия между реальным телом (не испытывающим боль) и воображаемым (испытывающим боль). Возможно, мозг сопротивлялся владению виртуальным телом просто потому, что оно не соответствовало реальному физическому состоянию участников.

Другая возможная проблема — когнитивная нагрузка. Представление боли в животе может потребовать больше умственных усилий, чем представление нейтрального состояния, отвлекая внимание от синхронизированного сенсорного ввода, который обычно помогает создать иллюзию. Также есть вероятность, что вызывающая страх анимация ножа повлияла на чувства участников по отношению к виртуальному телу способами, которые исследователи не смогли полностью измерить.

Наконец, исследование использовало вид от третьего лица, то есть участники видели аватар сзади. Предыдущие исследования показывают, что эта установка создает более слабые иллюзии, чем вид от первого лица, где виртуальное тело более точно соответствует собственной перспективе зрителя. Будут ли те же результаты при установке от первого лица, остается открытым вопросом.

«Хотя мы и наблюдали этот тормозящий эффект, необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, был ли он связан именно с негативной интерпретацией или с различиями между реальными и виртуальными состояниями тела», — пояснил соавтор Такаши Накао.

Тем не менее, результаты исследования предлагают ценную информацию: когда люди представляют свое тело в негативном состоянии, их мозг может отстраниться от полного «владения» им — даже если это тело только виртуальное. Это проливает свет на то, как ментальные интерпретации и эмоциональные состояния формируют нашу связь с собственным телом, что может помочь в понимании таких состояний, как деперсонализация.

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