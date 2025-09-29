Американская компания Electronic Arts (EA), один из лидеров в сфере интерактивных развлечений, объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении консорциумом инвесторов, в который входят суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), фонд Silver Lake и Affinity Partners миллиардера Джареда Кушнера. Сумма сделки составляет около $55 млрд.

Консорциум приобретет 100% акций EA, при этом PIF сохранит свою существующую долю в 9,9%. Акционеры получат $210 за акцию, что на 25% превышает цену закрытия $168,32 на 25 сентября, когда произошла утечка информации о переговорах, а также выше исторического максимума $179,01 от 14 августа 2025 года.

Сделка одобрена советом директоров EA. Ее закрытие ожидается в первом квартале 2027 финансового года после получения регуляторных разрешений и одобрения акционеров. После этого акции EA перестанут торговаться на бирже.

EA базируется в Калифорнии (США). Компания известна футбольным симулятором EA SPORTS FC (ранее серия FIFA), шутерами Battlefield и Apex Legends. Выручка компании в 2025 финансовом году составила $7,5 млрд, а чистая прибыль — $1,1 млрд.

В Electronic Arts заявили, что опыт партнером консорциума в игровом, развлекательном и спортивном секторах откроет EA новые возможности для повышения вовлеченности фанатов и глобального роста.

Bloomberg отмечает, что компания продает свои активы на фоне вялого поведения индустрии видеоигр, которая оценивается в $178 млрд, после резкого роста во время локдаунов из-за пандемии. Компания неоднократно проводила сокращения. Сейчас она ищет направления для развития, чтобы заинтересовать игроков, так как стоимость некоторых игр достигает $80, пишет агентство.

Для фонда Саудовской Аравии это самая крупная ставка на интерактивные развлечения для фонда, который уже вложил значительные средства в видеоигры, включая приобретение доли в компании-разработчике игры Pokemon Go.