Швейцарская компания Nestlé, один из крупнейших мировых производителей продуктов питания, отчиталась о росте продаж в третьем квартале 2025 года, превысившем ожидания аналитиков. Одновременно корпорация объявила о масштабной реструктуризации, в рамках которой планирует сократить около 16 тыс. сотрудников по всему миру.

Согласно отчетности, органические продажи Nestlé выросли на 4,3% — показатель оказался выше прогнозов рынка. Рост обеспечили как повышение цен, так и увеличение объемов продаж.

Наибольший вклад внесли подразделения, отвечающие за производство кофе, сладостей и кормов для домашних животных. По словам представителей компании, умеренное повышение цен помогло компенсировать рост издержек и стабилизировать маржинальность.

В рамках обновленной стратегии Nestlé намерена сократить около 5–6% персонала. Из них порядка 12 тыс. человек относятся к административному штату («белые воротнички»), а еще около 4 тыс. — к производственным и логистическим подразделениям. Компания также повысила целевой показатель экономии с 2,5 до 3 млрд швейцарских франков (≈318 млрд руб.) к 2027 году.

По словам нового генерального директора Филиппа Навратила, реструктуризация направлена на «повышение эффективности, ускорение принятия решений и адаптацию бизнеса к изменяющимся рыночным условиям».

Nestlé находится под давлением инвесторов, требующих ускорить рост и сократить операционные расходы после нескольких лет снижения рентабельности.

По оценке аналитиков, текущие результаты подтверждают, что компания постепенно восстанавливает баланс между повышением цен и поддержанием спроса, однако дальнейший рост будет зависеть от потребительской устойчивости и способности Nestlé адаптироваться к замедлению экономики Европы.