Обратная связь — не только способ решить проблемы в коммуникации, но и возможность узнать, на чем можно эффективнее заработать. Сооснователь аналитического агентства Digital Guru Ольга Соколова рассказала «Инк.», как внимательное отношение к будущим жильцам поможет застройщику получить и лояльность, и рост цен на квартиры в своем ЖК.

В первую очередь следует заблаговременно следить за мнением уже заселившихся или только готовящихся въехать людей. Когда проблема выйдет на уровень СМИ, решать ее становится в разы сложнее.

Кроме того, не следует бояться общаться со своими клиентами. Открытость, чуткость или хотя бы наглядный прием жалоб покажут покупателям человечность и деловую хватку застройщика.

«Человек выбирает не только стены, но и среду вокруг. Те, кто игнорирует этот факт, рискуют получить не уютный жилой комплекс, а бесконечные скандалы в чате», — отметила Соколова.

Полный текст колонки «Посадил дерево — выросла цена на квартиру: аналитики посоветовали застройщикам прислушиваться к жильцам» читайте на «Инк.» после 11:00 мск.