Верховный суд (ВС) разъяснил, что операции с деньгами, оставшимися у налогоплательщика в результате преступного уклонения от уплаты налогов, могут быть признаны отмыванием преступных доходов. Соответствующие изменения в постановление о судебной практике по делам о легализации средств пленум внес 24 ноября. Для бизнеса это означает риск уголовного преследования сразу по двум статьям, причем погашение налоговой задолженности не исключает ответственности за отмывание денег.

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До принятия разъяснений ВС среди юристов не было единого мнения о том, можно ли считать отмыванием операции с деньгами, которые налогоплательщик заработал законно, но не перечислил в бюджет. Статьи 174 и 174.1 Уголовного кодекса предусматривают ответственность за финансовые операции и сделки с имуществом, полученным преступным путем, если их целью была его легализация. Противники такой трактовки указывали, что при уклонении от уплаты налогов деньги изначально принадлежат налогоплательщику, поэтому основания считать их имуществом, приобретенным в результате преступления, отсутствуют.

В обоснование этой позиции судья ВС Татьяна Ермолаева сослалась на решение Конституционного суда от 1996 года, согласно которому налогоплательщик не вправе по своему усмотрению распоряжаться средствами, подлежащими перечислению в бюджет. По ее мнению, деньги, которые налогоплательщик незаконно оставил в своем распоряжении, могут считаться приобретенными преступным путем. Советник BGP Litigation Алексей Лямин полагает, что теперь дела блогеров, в частности Елены Блиновской, которую привлекли к ответственности как за уклонение от уплаты налогов, так и за отмывание денег, могут стать ориентиром для других судов и правоохранительных органов.

Разъяснения ВС могут повысить риски уголовного преследования предпринимателей и руководителей компаний. Как отмечает глава юридической компании «Архитектура права» Андрей Зуйков, порог крупного размера для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов организациями составляет более 18,75 млн руб., а для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, — более 2,7 млн руб. В обоих случаях речь идет о сумме неуплаченных налогов за период в пределах трех финансовых лет подряд. При этом отмывание денег признается совершенным в особо крупном размере при сумме операций свыше 6 млн руб. Таким образом, размер недоимки по многим налоговым уголовным делам уже превышает этот порог.

При этом не всякая операция с деньгами, оставшимися у бизнеса в результате уклонения от уплаты налогов, автоматически считается отмыванием. Следствию необходимо доказать, что сделка была направлена на сокрытие преступного происхождения средств или создание видимости законности владения и распоряжения ими. По оценке Зуйкова, предметом дополнительной проверки могут стать даже привычные для бизнеса операции: выплата дивидендов, выдача займов собственникам и приобретение крупных активов на суммы, сопоставимые с налоговой недоимкой. Особое внимание правоохранительных органов, по мнению юриста, могут привлечь схемы незаконного дробления бизнеса и использование технических компаний.

Юристы опасаются, что закрепленная Верховным судом трактовка может снизить заинтересованность предпринимателей в добровольном погашении налоговой задолженности. Закон позволяет освободить впервые совершившего налоговое преступление человека от уголовной ответственности при соблюдении установленных условий, в том числе при полной уплате недоимки, пеней и штрафа. Однако даже полное возмещение ущерба бюджету не исключает уголовного преследования за отмывание денег. При этом срок давности привлечения к ответственности за легализацию может достигать 10 лет, тогда как за уклонение от уплаты налогов он составляет два или шесть лет в зависимости от тяжести преступления. Руководитель практики МЭФ Legal Вадим Зарипов считает такой подход спорным: при неуплате налогов человек незаконно сохраняет уже имеющееся у него имущество, а не приобретает новое. Кроме того, само по себе расходование этих средств еще не свидетельствует о намерении скрыть их происхождение.

Чтобы снизить риски уголовного преследования, юристы рекомендуют бизнесу уделять больше внимания документальному оформлению финансовых операций и обоснованию их экономического смысла. Управляющий партнер «Соничев, Казусь и партнеры» Александр Казусь советует документально обосновывать выдачу займов, выплату дивидендов, перечисление средств собственникам, приобретение активов и переводы между компаниями одной группы. Важно также следить за тем, чтобы назначение платежа соответствовало фактическому содержанию сделки. При возникновении налоговых претензий предпринимателям и руководителям компаний стоит оценивать не только последствия самой неуплаты налогов, но и риски уголовного преследования за операции с этими средствами.