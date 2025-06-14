Глубоководная экспедиция к одной из самых удаленных островных цепей планеты позволила получить впечатляющие изображения ярких экосистем, окружающих гидротермальные источники, о существовании которых ученые раньше не знали.

Тропические рифы

35-дневное исследование на борту судна Falkor (too) Института океана имени Шмидта стало частью инициативы Ocean Census по документированию морской жизни до того, как она может исчезнуть под угрозами вроде изменения климата и глубоководной добычи полезных ископаемых.

Международная команда ученых направилась к Южным Сандвичевым островам в Южной Атлантике, недалеко от Антарктиды, где расположена самая глубокая точка Южного океана.

Несмотря на подводные землетрясения, сильные ветры, гигантские волны и айсберги, экспедиция привела к целому ряду поразительных открытий.

Например, ярко-красный коралловый сад, обнаруженный на подводной горе Горбатая, рядом с наиболее мелководными гидротермальными источниками региона на глубине около 700 метров.

Самая высокая вентиляционная труба достигала четырех метров в высоту: на ней гордо возвышалось множество живых существ, включая ракообразных и морских улиток.

Гидротермальные источники являются центрами жизни в глубоком море

Это единственные гидротермальные источники Южных Сандвичевых островов, исследованные с помощью дистанционно управляемого аппарата (ROV), и, возможно, будущие миссии откроют еще больше.

«Найти эти источники было по-настоящему волнующим моментом — раньше их здесь никто не обнаруживал», — говорит гидрограф Дженни Гейлс из Плимутского университета.

Некоторые существа оказались особенно выразительными. Например, неизвестный науке голожаберный моллюск, которого фотограф Цзялин Цай запечатлел на глубине 268 метров в холодных водах к востоку от острова Монтегю.

Голожаберные моллюски — это мягкотелые морские брюхоногие моллюски, известные своими яркими цветами и замысловатыми формами

Рядом была зафиксирована менее приятная сцена: рыба-макрурус с паразитическими веслоногими рачками — предположительно Lophoura szidati — застрявшими в жабрах, будто странные косички.

Рыба-макрурус

Другой интересный объект — небольшой морской огурец, найденный на глубине 650 метров у района Сондерс-Ист, к которому прилип фрагмент того, что ученые в шутку назвали «глубоководным дождевиком».

Маленький морской огурец

А это — первое в истории изображение Akarotaxis aff. gouldae — вида рыбы-дракона, который в течение двух лет с момента обнаружения не попадал в объектив.

Полосатая рыба-дракон

Среди ранее неизвестных наблюдений — икра рыбы-слизняка, отложенная на черном коралле. Даже специалисты не знали, что подобное возможно.

Яйца улитки на черном коралле

«Эта экспедиция позволила заглянуть в одну из самых удаленных и насыщенных жизнью частей океана», — говорит морской биолог Мишель Тейлор, руководитель научного отдела Ocean Census.

«Ради этого и существует наш проект — чтобы ускорить понимание морской жизни, пока не стало слишком поздно. Эти 35 дней стали настоящими американскими горками открытий, и их последствия будут ощущаться еще долго, по мере того как результаты станут основой для природоохранных решений», — заключил он.