Минтранс поддержал законопроект, который смягчает требования к самозанятым водителям, подрабатывающим в такси на личных автомобилях. Ведомство пришло к выводу, что действующий закон 2022 года предъявляет к ним избыточные требования — он ориентирован прежде всего на профессиональных перевозчиков, таксопарки и индивидуальных предпринимателей.

В официальном отзыве Минтранса говорится, что введение отдельного регулирования для частников поможет упростить их выход в правовое поле и повысить собираемость налогов. При этом ведомство настаивает на доработке документа и предлагает обосновать, почему изменения нужно вносить именно в новый закон, а не править существующий.

Законопроект предлагает освободить самозанятых от обязательных предрейсовых медосмотров и требования наносить на автомобили специальную цветографическую окраску. Регистрацию хотят упростить — подключаться к агрегаторам можно будет без визитов в МФЦ и на портал «Госуслуги».

При этом базовые требования сохраняются: водитель должен иметь определенный стаж, не иметь противопоказаний по здоровью, судимостей за тяжкие преступления и грубых нарушений ПДД. Самозанятый обязан иметь соответствующий налоговый статус и состоять в специальном реестре перевозчиков, а автомобиль — соответствовать техрегламенту и иметь действующий полис ОСАГО.

Участники рынка инициативу поддерживают. В такси «Максим» отметили, что миллионы частников сегодня остаются вне правового поля — только к их сервису подключено более 3 млн таких водителей. В регионах, где их активно штрафуют, они уходят в закрытые чаты и соцсети. По данным исследований, в 2024 году такими серыми сервисами пользовались более 10,5 млн человек, ежедневно через них совершаются сотни тыс. поездок, которые никто не контролирует и с которых не платятся налоги.

В Объединении самозанятых России (около 270 тыс. водителей) также поддержали законопроект, отметив, что частникам нужны понятные и выполнимые требования.

Что касается безопасности, мнения экспертов разделились. Одни называют нынешние медосмотры фикцией и считают, что их отмена ничего не изменит. Другие предупреждают: если убрать контроль, на линию могут выходить нетрезвые водители. Как компромисс предлагают ввести удаленные видеоосмотры через мессенджеры, которые можно проходить прямо в автомобиле.

