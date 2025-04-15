Nike объявила о неожиданном партнерстве с брендом напитков Kool-Aid. По словам компании, оно сочетает в себе «культуру кроссовок, самовыражение, ностальгию и максимальный комфорт» с духом Kool-Aid — «вкусом и креативностью».

Вдохновленный трендом TikTok, где молодые люди смешивают вкусы Kool-Aid, создавая собственные коктейли, эта коллаборация включает в себя две новые красочные модели кроссовок для фирменной линейки Ja 2 звезды NBA Memphis Grizzlies Джа Моранта.

Кроссовки представлены в двух цветовых решениях: дизайн вдохновлен любимыми вкусами Kool-Aid Моранта — Blue Raspberry и Cherry, переходящие в Orange и Lemon Lime на подошве. На каждой паре изображен талисман Kool-Aid Man, пробивающийся сквозь стену.

«Я помню, что у моей бабушки в холодильнике всегда был Kool-Aid, и это часть моих особых детских воспоминаний», — сказал Морант.

Kool-Aid, принадлежащий Kraft Heinz, выпустит лимитированную упаковку вкусов mix-and-match, приуроченную к дебюту кроссовок. Это первый новый продукт от почти 100-летнего бренда за пять лет.

Некоторые поклонники также получат набор фирменных кроссовок Kool-Aid и шнурков, которые позволят им сделать свои кроссовки индивидуальными.

Компания Nike ранее уже работала в сфере продуктов питания и товаров повседневного спроса, выпустив кроссовки LeBron James Fruity Pebbles, версию кроссовок Dunk Lows в стиле Jarritos и специальную модель Sushi Force 1 к 30-летию ресторана Nobu.

Сейчас под руководством нового генерального директора Эллиота Хилла бренд осуществляет план, который должен вывести компанию из кризиса и вернуть к росту после снижения продаж. В последнем квартале выручка Nike упала на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В марте Хилл сообщил инвесторам, что маркетинговая кампания в преддверии Суперкубка 59 и Матча всех звезд NBA повысила узнаваемость продукции по всему портфелю брендов Nike.

В феврале Nike впервые за 27 лет запустила рекламный ролик, посвященный Большому матчу, расширив свою маркетинговую стратегию «Побеждай сейчас», а Jordan Brand запустила рекламный ролик, посвященный победе в Суперкубке, «Любовь ранит», в честь посла и квотербека Philadelphia Eagles Джейлена Хертса.

Хилл заявил, что он хотел бы и дальше ставить потребителей Nike «в центр [своей] продукции, повествования и рынка».