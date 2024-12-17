Бывший руководитель Google Дженни Вуд любит индивидуальность в резюме. В одном из ее любимых экземпляров была строчка «в постоянной погоне за идеальным рецептом овсяного печенья с изюмом». И это — хороший пример. При этом топ-менеджер поделилась с CNBC советами, что может испортить резюме.

Не более 5 пунктов описания для каждой конкретной роли

Вуд советует избегать очень длинного списка ролей при описании должности. По мнению эксперта, если у кандидата в этом поле около 10 пунктов, это означает, что он не умеет давать краткое описание, расставлять приоритеты и отделять важное от неважного.

У соискателей может сложиться впечатление, что человек не умеет быть лаконичным и разборчивым в общении. Для Вуд заявляет это повод усомниться в том, как кандидат будет вести себя с клиентами. Эксперт воспринимает это как сигнал того, что такой работник «не собирается бережно относиться к времени и вниманию». Она советует не добавлять более пяти пунктов, описывая свои достижения.

Не переусердствовать со ссылками

Добавление ссылок в резюме может помогает продемонстрировать достижения и личную значимость, что является ключевым моментом при поиске работы. «Вы можете ссылаться на конкретные примеры ваших проектов или на портфолио, а также на скриншоты хороших отзывов клиентов», — говорит Вуд.

Но она советует не переусердствовать с этим и не нагромождать ссылками каждый проект. Если в каждом пункте будет ссылка, резюме станет трудночитаемым, и это, опять же, покажет, что человек не компетентен, отмечает эксперт.

Не пытаться «впихнуть» слишком много

Вуд заявляет, что «белое пространство» может стать важной частью презентации резюме. «Пространство создает визуальную иерархию и обеспечивает более легкое усвоение информации, — говорит она. — Многие люди по умолчанию стараются впихнуть в резюме как можно больше».

Как и в случае со слишком большим количеством пунктов, слишком мало пространства ставит под сомнение оценку кандидата. «Если в вашем резюме куски длинной прозы, я уже представляю, как трудно будет читать письмо, которое вы отправите мне как своему начальнику», — говорит Вуд. Перед отправкой она советует убедиться, что в резюме есть поля сверху и снизу, а также по боками присутствуют пробелы между разделами.

Составить качественное резюме, которое может привести к успеху, не всегда простая задача. Ведущий эксперт по карьере FlexJobs Тони Фран ранее рассказала, какие 3 навыка следует указать в резюме, чтобы сотрудника взяли на удаленную работу.