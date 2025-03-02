Эксперты консалтинговой компании Nikoliers проанализировали деловую активность на рынке складской недвижимости России и пришли к выводу, что ее объем в 2025 году может достичь 4,2 млн кв. м. Этот показатель на 22% меньше результатов 2024 года и на 36% — 2023 года. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

В 2025 году объем спроса на складском рынке России может составить от 3,7 млн кв. м до 4,175 млн кв. м, в зависимости от рыночной и экономической конъюнктуры в стране. Снижение деловой активности, особенно после пиковых показателей 2023-2024 гг., указывает на стабилизацию спроса.

Сложившаяся ситуация обусловлена замедлением динамики экономического роста в стране, а также оптимизацией площадей, занимаемых маркетплейсами ввиду их консолидации в новых BTS-проектах. На снижение потенциального спроса также оказывает влияние растущая арендная ставка.

Объем заключенных сделок аренды и продажи складских площадей в 2024 году составил 5,3 млн кв. м, что на 18% уступает рекордному значению рынка.

Стоит отметить, что практически четверть от указанного объема приходится на крупные сделки по строительству под заказ по всей России, заключенные компанией «СберЛогистика».

В конце прошлого года появилась информация о возможном расторжении договоров аренды на значительную часть занимаемых складских площадей. Без учета этих сделок совокупный объем реализованного спроса составляет 4,1 млн кв. м, что является третьим лучшим показателем за всю историю рынка.

Географически наибольший объем заключенных сделок аренды и продажи был зафиксирован в таких крупных региональных городах, как Уфа (216 тыс. кв. м), Самара (186 тыс. кв. м), Новосибирск и Ростов-на-Дону (по 139 тыс. кв. м).

По прогнозу Nikoliers, наибольший объем деловой активности в 2025 году ожидается в Москве — около 2,45 млн кв. м. В регионах этот показатель может составить от 0,87 до 1,33 млн кв. м, а в Санкт-Петербурге — 390 тыс. кв. м спроса.

Половина от общего объема заключенных сделок аренды и продажи складских площадей в 2024 году пришлась на формат BTS (52%), который преимущественно выбирали маркетплейсы.

Онлайн-ретейлеры лидировали в структуре спроса на всех трех ключевых рынках. Их доля составила 57%.

Также эксперты отмечают увеличение объема спроса со стороны производственных компаний, чья доля по всей России в 2024 году достигла 15%. Данный тренд отражает постепенную адаптацию производственного сектора России к современным требованиям логистики и цепочек поставок, что способствует дальнейшему развитию складской инфраструктуры в стране.

Региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко сообщил, что в 2025 году ожидается снижение деловой активности на рынке, в первую очередь, со стороны онлайн-ретейлеров.

Замедление роста рынка электронной коммерции и стабилизация спроса ведут к тому, что ведущие маркетплейсы после значительного наращивания складских портфелей займут выжидательную позицию, сосредоточившись на оптимизации логистических процессов и точечных сделках небольшого формата.

Также Афанасенко рассказал о прогнозируемом смещение деловой активности на рынке в сторону продажи, а не аренды. Это обусловлено увеличением инвестиционных рисков и высокой стоимостью финансирования.

Ранее эксперты прогнозировали, что годовой объем новых складских площадей в России на конец 2025 года может составить 5,5 млн кв. м. При этом объем качественного складского предложения в стране может достигнуть 50 млн кв. м. Таким образом, в текущем году на рынке могут быть обновлены два исторических максимума.