Господдержка для малого и среднего бизнеса (МСП), а также самозанятых в первом полугодии 2025 года составила 164,9 млрд руб., что на 39% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.

Freepik

По словам экспертов, снижение объемов помощи связано с несколькими факторами, включая уменьшение кредитования из-за высокой ключевой ставки Центробанка, оптимизацию бюджетных расходов и переход от массовых мер поддержки к более адресным — только для приоритетных отраслей, таких как производство, логистика, ИТ и туризм.

Программы перестраиваются с акцентом на жесткий отбор заявок и контрактную поддержку через закупки у МСП, а дорогой рыночный кредит вытеснил спрос на субсидируемые займы, отметил доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии Даниил Гоненко. Бизнесу стало сложнее соответствовать формальным критериям для получения мер господдержки, добавил член координационного совета «Деловой России» Алексей Кучмин.

Кроме того, с января по апрель 2025 года субъекты МСП получили 4,53 трлн руб. новых кредитов — на 14% меньше, чем годом ранее. При этом доля льготных программ в выдачах упала с 9% до 5%.

Эксперты отмечают риски. Финансовые трудности бизнеса влияют на ВВП и конкурентоспособность, а банкротства приводят к росту безработицы — особенно в регионах, где МСП является основным работодателем, отметил председатель комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России» Егор Диашов. Так, в 2024 году в секторе МСП было занято более 29 млн человек, что на 29,2% больше, чем в 2019 году.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Минфин выступил с предложением отменить льготные тарифы страховых взносов для малого и среднего бизнеса. По их данным, исключение могут сделать для производственных предприятий, относящихся к приоритетным отраслям.