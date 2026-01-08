Нижний Новгород, Ярославль и Великий Новгород возглавили рейтинг городов с самой высокой стоимостью аренды жилья для туристов на новогодние праздники. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру».

Deborah Cortelazzi, Unsplash

По данным платформы, самые высокие цены зафиксированы в Нижнем Новгороде — в среднем 8,4 тыс. руб. за ночь. В Ярославле суточная аренда обходится примерно в 8 тыс. руб., а в Великом Новгороде — около 7,6 тыс. руб.

В Москве средняя цена на праздничные даты составляет 7,5 тыс. руб. в сутки, в Казани — 7,3 тыс., в Пскове — 7 тыс. руб. В Санкт-Петербурге и Кисловодске аренда стоит в среднем 6,2 тыс. руб. за ночь, в Сочи — 5,8 тыс. руб.

Более доступные варианты предлагают Екатеринбург (4,9 тыс. руб.), Тюмень (4,8 тыс.), Краснодар (4,7 тыс.), Калининград (4,6 тыс.) и Новосибирск (3,9 тыс. рублей в сутки).

В целом по стране средняя стоимость аренды жилья на новогодние праздники составляет около 7 тыс. руб. за ночь, что на 7% выше, чем год назад. Чаще всего туристы выбирают однокомнатные квартиры и апартаменты, арендуя их примерно на три дня и тратя в среднем около 21 тыс. руб.