Ночная экономика в российских городах-миллионниках жива, хотя и не процветает. По данным исследования 2ГИС, круглосуточно сегодня работает 16% организаций в тех сферах, которые пользователи чаще всего ищут после 23:00. Это гостиницы, заправки, продуктовые магазины, общепит, аптеки, доставка еды и часть медучреждений.

Главный ночной сюжет довольно предсказуем: россияне после полуночи чаще всего ищут еду, продукты и лекарства. Однако за год ночной спрос на такие категории вырос, и в среднем на 35%, а быстрее всего среди популярных запросов прибавили рестораны быстрого питания — плюс 43%. Иными словами, тот самый «ночной дожор» все еще остается одной из самых надежных бизнес-моделей.

Но вместе с этим меняется и сама структура ночного спроса. Пользователи стали в 2,2 раза чаще искать электрозарядные станции, в 1,7 раза — шиномонтаж, в два раза — компьютерные клубы и бильярдные. Даже доставка цветов ночью выросла в 1,6 раза. Это значит, что после полуночи в городах ищут уже не только шаурму и аптеку, но и сервисы, связанные с новой мобильностью, досугом и спонтанными покупками.

При этом число круглосуточных точек в крупнейших городах за год сократилось на 2%. То есть спрос растет быстрее, чем бизнес готов работать ночью. Самая устойчивая модель здесь — не кафе и не магазины, а гостиницы и заправки. Круглосуточно работают 93% гостиниц и 91% АЗС и электрозарядок. Причем число последних за год выросло на 12%, что выглядит как одна из самых понятных ставок на будущее.

Читайте также Как показать свой бизнес на Яндекс Картах и 2ГИС

Продуктовая розница, наоборот, постепенно уходит из ночи. Исследователи подсчитали, что в крупнейших городах круглосуточно работает только 12% магазинов с продуктами, и за год их стало на 6% меньше. В общепите ситуация тоже скорее осторожная: ночью открыты 9% заведений. Для бизнеса это сигнал о том, что спрос есть, но маржинальность ночной смены, вероятно, уже не везде покрывает расходы на персонал, аренду и безопасность.

Москва выглядит активнее среднего по стране: здесь круглосуточно работает 17% организаций из исследуемых сфер, а число таких точек за год даже выросло на 3%. Особенно активно растут ночные АЗС и электрозарядки — плюс 28% за год. В столице также выше, чем в среднем по миллионникам, доля ночного общепита и аптек. То есть, да, Москва практически никогда не спит.

А Петербург формально выглядит еще более ночным, потому что доля круглосуточных организаций здесь достигает 20%, то есть выше и Москвы, и среднего по миллионникам. Но есть нюанс: за год таких точек стало меньше на 7%. При этом город по-прежнему «держится» за счет продуктовых магазинов: круглосуточными остаются 23% точек против 12% в среднем по крупнейшим городам. Так что Петербург — это все еще место, где ночью проще найти еду, чем днем — парковку.

Для бизнеса здесь вывод довольно прямой. Если смотреть на ночной спрос как на отдельный рынок, то лучше всего себя чувствуют модели, связанные с дорогой, быстрым потреблением и срочной услугой:

заправки,

электрозарядки,

еда навынос,

аптеки,

шиномонтаж.

А вот традиционная круглосуточная розница постепенно сжимается. Рабочая ночь в российских городах не исчезла, просто она отошла от модели «ночной ларек» и стала все больше про инфраструктуру, спонтанный сервис и тех, кто не доехал домой вовремя.

