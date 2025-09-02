Номерной фонд гостиниц и апарт-отелей категорий «3–5 звезд» в России увеличится с 156 тыс. до 220–230 тыс. единиц к 2030 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании NF Group. В этом году темпы прироста новых объектов уже выросли на 31%, а в январе–августе открылись отели на 5,9 тыс. комнат против 4,5 тыс. годом ранее. В целом, в 2025–2026 годах в стране ожидается ввод 20–22 тыс. номеров.

Unsplash

В IBC Real Estate считают, что к 2030-му появится как минимум 50 тыс. новых номеров. Генеральный директор компании Алексей Ефимов уточнил, что такой объем находится на стадии строительства со сроками реализации в ближайшие пять лет.

Основатель и руководитель HCB Hotels Consultancy Brokerage Ангелина Самадова добавила, что за восемь месяцев 2025 года система классификации пополнилась 550 гостиницами и санаториями указанных категорий, а до конца года ввод может достичь 10 тыс. номеров.

Крупные игроки рынка подтверждают тенденцию. Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба сообщил, что компания подписала соглашения на управление почти 20 тыс. номеров в 61 объекте, преимущественно в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Краснодарском крае, Дагестане и других регионах, с открытием в 2026–2028 годах. Генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский рассказал о строительстве кластеров в Шерегеше, на Байкале, а также курортных отелей в Сочи, Анапе и Дербенте на 3 тыс. номеров.

Государственная поддержка стимулирует развитие. Льготные кредиты по ставкам 3–5% годовых, нулевая ставка НДС до 2030 года и субсидии снижают нагрузку на инвесторов, объяснил управляющий партнер Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов. По словам Бибы, окупаемость 3-звездочных отелей сократилась с 10 до 5–7 лет.

В основе роста подъем внутреннего туризма. В 2024 году зафиксировано 100 млн поездок, к 2030-му, по прогнозу Umbrella Consulting Group, их будет 140–150 млн.

Средняя стоимость создания одного номера в качественном отеле среднего класса, по словам Агапова, составляет от 1,5 млн до 2 млн руб. Бродовский говорит о 15–17 млн руб. за комнату для отеля «4 звезды» и от 23 млн руб. — для 5-звездочного. Таким образом, на строительство 70 тыс. номеров потребуется 105–140 млрд руб. без учета затрат на сопутствующую инфраструктуру, инженерные сети и комплексное развитие территорий, подсчитал Агапов.