Компания 1X (ранее 1X Technologies) представила своего нового робота-гуманоида NEO, предназначенного для использования в быту. Разработчики называют его «первым домашним помощником нового поколения», который способен выполнять повседневные задачи и обучаться новым действиям прямо в процессе взаимодействия с владельцем.

1X

NEO умеет складывать белье, убирать комнату, расставлять вещи на полках и выполнять другие рутинные поручения. Управлять роботом можно как голосом, так и через приложение.

Если NEO сталкивается с незнакомым действием, пользователь может обратиться к специалисту 1X — тот подключится удаленно и научит робота новому навыку.

Робот оснащен встроенным ИИ на базе языковой модели, что позволяет ему понимать естественную речь, запоминать контекст разговоров, распознавать людей и предметы, а также реагировать на команды даже при заблокированном интерфейсе.

1X

NEO построен на новой аппаратной платформе 1X, которая делает движения робота максимально плавными и безопасными. В основе конструкции — приводная система Tendon Drive, обеспечивающая высокую точность движений.

Вес устройства составляет около 30 кг, робот может переносить до 25 кг и поднимать предметы массой до 68 кг. Уровень шума при работе не превышает 22 дБ, что тише обычного холодильника.

Продажи NEO стартуют по модели предзаказа:

стоимость устройства в рамках программы раннего доступа — $20 тыс.;

подписка с обслуживанием — $499 в месяц.



По словам представителей 1X, цель проекта — сделать роботов частью повседневной жизни. «Мы хотим, чтобы человек перестал тратить время на рутину. Домашний робот должен быть таким же привычным, как смартфон», — говорится в заявлении компании.