Компания 1X (ранее 1X Technologies) представила своего нового робота-гуманоида NEO, предназначенного для использования в быту. Разработчики называют его «первым домашним помощником нового поколения», который способен выполнять повседневные задачи и обучаться новым действиям прямо в процессе взаимодействия с владельцем.
NEO умеет складывать белье, убирать комнату, расставлять вещи на полках и выполнять другие рутинные поручения. Управлять роботом можно как голосом, так и через приложение.
Если NEO сталкивается с незнакомым действием, пользователь может обратиться к специалисту 1X — тот подключится удаленно и научит робота новому навыку.
Робот оснащен встроенным ИИ на базе языковой модели, что позволяет ему понимать естественную речь, запоминать контекст разговоров, распознавать людей и предметы, а также реагировать на команды даже при заблокированном интерфейсе.
NEO построен на новой аппаратной платформе 1X, которая делает движения робота максимально плавными и безопасными. В основе конструкции — приводная система Tendon Drive, обеспечивающая высокую точность движений.
Вес устройства составляет около 30 кг, робот может переносить до 25 кг и поднимать предметы массой до 68 кг. Уровень шума при работе не превышает 22 дБ, что тише обычного холодильника.
Продажи NEO стартуют по модели предзаказа:
По словам представителей 1X, цель проекта — сделать роботов частью повседневной жизни. «Мы хотим, чтобы человек перестал тратить время на рутину. Домашний робот должен быть таким же привычным, как смартфон», — говорится в заявлении компании.