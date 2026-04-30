Японский конгломерат SoftBank формирует новую компанию Roze AI, которая займется строительством дата-центров в США с помощью автономных роботов. По данным Financial Times и Wall Street Journal, часть топ-менеджмента уже рассматривает IPO во второй половине 2026 года с целевой оценкой около $100 млрд.

Roze AI позиционируется как инструмент повышения эффективности строительства серверной инфраструктуры — одного из самых капиталоемких этапов развертывания ИИ-мощностей. Компания рассчитывает решать эту задачу в том числе за счет автономных роботизированных систем прямо на строительных площадках.

Проект вписывается в более широкую тенденцию автоматизации индустриального сектора с помощью ИИ. Схожую логику применяет стартап Project Prometheus, сооснователем которого является Джефф Безос: он скупает компании в ключевых промышленных отраслях и модернизирует их с помощью искусственного интеллекта.

Внутри самого SoftBank при этом нет единства по поводу перспектив Roze. Как отмечает Financial Times, часть сотрудников конгломерата скептически оценивает и заявленную стоимость компании, и агрессивные сроки выхода на биржу.

История SoftBank знает и крупные промахи: группа вложила сотни миллионов долларов в Zume — ИИ-стартап по доставке пиццы, который прекратил работу в 2023 году.

Амбиции SoftBank в сфере ИИ-инфраструктуры не ограничиваются Roze AI. Конгломерат уже участвует в проекте Stargate — совместной инициативе с OpenAI и Oracle по строительству инфраструктуры в США объемом до $500 млрд. Roze AI, по всей видимости, должна закрыть строительное звено этой цепочки.

Спрос на вычислительные мощности для обучения и инференса ИИ-моделей уже опережает темпы строительства дата-центров. Роботизация стройки — один из немногих способов сократить этот разрыв без пропорционального роста затрат и сроков.

