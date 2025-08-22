Российская технологическая конференция IT Elements объявила новый формат — IT Elements Awards: первая премия для участников ИТ-проектов в России. Прием заявок открыт до 29 августа — для отечественных «айтишников» это шанс заявить о себе в профессиональном сообществе. Подробности — в распоряжении «Инка».

сайт IT Elements

IT Elements Awards — первая премия, которую учредили специально для ИТ-специалистов. Она направлена на то, чтобы отметить не компании, а людей — разработчиков, технических лидов и инженеров, которые стоят за успешными проектами.

Награждение победителей премии состоится в сентябре. Решение будет принимать программный комитет — так что главное не само участие, а экспертность и практический результат работы.

К участию допускаются проекты, завершенные в 2024–2025 годах. Подавать заявку могут заказчики, интеграторы или поставщики решений. Требуется заполнить форму на сайте, указав название проекта, его влияние на бизнес, инновационность и масштабируемость.

Для специалистов это — шанс получить признание вне продаж и маркетинга, через экспертную оценку. Победа и даже только заявка на премию может стать стимулом для дальнейшего роста и обмена опытом среди профессионалов.

IT Elements — конференция, которую проводят «айтишники для айтишников», пройдет в Москве 10–11 сентября. Ожидается более 2 тыс. участников ежедневно, шесть треков, свыше 100 спикеров, десятки докладов и дискуссий.



Генеральный партнер события — «Инфосистемы Джет», информационный партнер — медиа для предпринимателей «Инк».