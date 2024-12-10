Для того чтобы пероральные препараты, предотвращающие новые ВИЧ-инфекции, были эффективными, пациенты должны регулярно их принимать и посещать врача каждые 3 месяца. Альтернативой может стать новая инъекция «Ленакапавир», которую вводят 2 раза в год. Она обеспечивает 99-процентную эффективность профилактики ВИЧ-инфекции, превосходя по эффективности ежедневный пероральный препарат PrEP.

Ежедневные пероральные антиретровирусные препараты, чаще называемые PrEP (доконтактная профилактика), такие как Truvada, эффективны для профилактики ВИЧ, но только в том случае, если их принимать ежедневно в соответствии с инструкцией. Эффективность Truvada значительно снижается при непоследовательном приеме.

При этом результаты недавнего клинического испытания (Purpose-2), финансируемого компанией Gilead под руководством врачей из Университета Эмори и Grady Health System, показывают, что инъекции Lenacapavir дважды в год снижают риск заражения на 96%. Это делает вакцину значительно более эффективной, чем ежедневный прием PrEP.

«Эффективность инъекционного препарата, который нужно вводить всего раз в полгода, на уровне почти 100% просто невероятна, — говорит доктор медицины, ведущий автор исследования и профессор Коллин Келли. — Это значительный и глубокий прогресс в медицине, особенно для людей, чьи обстоятельства не позволяют им принимать ежедневные пероральные препараты, и для тех, кто относится к группам населения, особенно подверженным влиянию ВИЧ».

В ходе рандомизированного двойного слепого клинического испытания III фазы, в котором сравнивалась эффективность двух препаратов, 99% участников в группе «Ленакапавир» не заразились ВИЧ-инфекцией. За время исследования из 2 тыс. человек только двое заразились. При этом в группе из 1 тыс. человек, принимающих Truvada, были зафиксированы девять новых случаев заражения.

Келли, также являющийся содиректором Центра исследований СПИДа Эмори, добавляет, что, хотя PrEP тоже эффективен для предотвращения инфекции, трудности возникают из-за необходимости ежедневного приема оральных таблеток.

«Со временем около половины людей, которые начинают ежедневно пить пероральные таблетки PrEP, прекращают их прием в течение года из-за различных факторов, — говорит Келли. — Наличие эффективного инъекционного препарата, который требуется принимать всего два раза в год, очень важно для людей, которым трудно получить доступ к медицинскому обслуживанию или придерживаться ежедневного приема оральных таблеток».

Валерия Кантос, доктор медицины, доцент Школы медицины Университета Эмори, врач Мемориальной больницы Грейди и главный специалист клинического исследования, подчеркнула важность проведения испытаний среди пациентов, которых обслуживает госпиталь.

«В Грейди мы уделяем особое внимание представительству малообслуживаемых и уязвимых групп населения. Мы стараемся устранять недоверие к исследованиям из-за пренебрежения к этим группам населения в прошлом, — говорит Кантос. — Благодаря своей приверженности принципам справедливости Грейди является признанным и надежным исследовательским центром».

Поскольку клиническое исследование III фазы уже завершено и представлено на рассмотрение профильного агентства Министерства здравоохранения США, Келли надеется, что к 2025 году «Ленакапавир» может быть одобрен для коммерческого использования.

«Результаты этого исследования пополнили арсенал новых средств для профилактики ВИЧ. Антиретровирусные препараты длительного действия дают новую надежду тем, кто не может принимать пероральные препараты», — говорит Карлос дель Рио, доктор медицины, заведующий кафедрой медицины в Школе медицины Университета Эмори.

По его словам, сейчас главная задача ученых — сделать новое средство доступным на широкой основе. Исследователи ожидают, что этот шаг существенно сократит статистику заражений ВИЧ на местом и глобальном уровне.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США впервые одобрило вакцину против гриппа в виде назального спрея для самостоятельного использования. Провести иммунизацию можно будет даже в домашних условиях, но для получения препарата необходим рецепт.