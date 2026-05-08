Российские компании стали заметно активнее повышать зарплаты новым сотрудникам на фоне дефицита кадров. В 2025 году средний доход работников со стажем менее года приблизился к 100 тыс. руб. и рос быстрее, чем у сотрудников, которые работают в компаниях дольше, следует из подсчетов РИА Новости на основе официальной статистики.

В октябре 2025 года сотрудники, проработавшие в компании менее года, в среднем получали 96,5 тыс. руб. Двумя годами ранее этот показатель составлял 71,9 тыс. руб. За это время зарплаты новичков выросли на 34,3%, или на 24,6 тыс. руб., что оказалось выше динамики у работников с более длительным стажем.

При этом внутри самой группы новых сотрудников сохраняется заметный разрыв в доходах: мужчины в среднем зарабатывали 114,8 тыс. руб., женщины — 76,8 тыс. руб.

Самые высокие средние зарплаты зафиксированы у сотрудников со стажем от одного до пяти лет — 99,3 тыс. руб. Почти на том же уровне находятся работники с опытом от пяти до десяти лет, чьи доходы в среднем составляли 98 тыс. руб.

Самые низкие средние зарплаты оказались у сотрудников, проработавших в одной компании более 30 лет. В среднем они получали 83,6 тыс. руб.

