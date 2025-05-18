Теории заговора о мобильных вышках и беспроводной связи существуют с момента появления этих технологий, но в эпоху массовой дезинформации такие утверждения распространяются с удвоенной силой. С началом работы сети 5G в 2019 году возникло множество мнений, связанных с COVID-19. Некоторые утверждали, что в вакцинах находятся микрочипы 5G, в то время как другие основывались на привычном стереотипе о том, что частоты 5G могут нанести вред здоровью.

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Ранее многие исследования уже опровергали подобные утверждения, но недавно ученые из немецкого Университета Конструкт решили представить дополнительные доказательства, показывающие, что смартфоны не представляют собой скрытую угрозу для здоровья человека. В своей работе они также продемонстрировали безвредные свойства электромагнитных полей 5G.

Сотовые сети функционируют и передают данные в определенных диапазонах частот. В данный момент все сети 5G используют диапазон до 6 гигагерц (ГГц), однако в будущем этот диапазон расширится до значений от 24,3 до 27,5 ГГц, а также от 39,5 до 43,3 ГГц.

Хотя сильные электромагнитные поля потенциально могут причинить физиологический вред, частоты, применяемые в 5G, не способны проникать в организм глубже нескольких миллиметров кожи. Тем не менее, исследовательская группа провела слепой эксперимент, в рамках которого человеческие клетки подвергались воздействию не только частот 5G, но и значительно более мощных электромагнитных полей.

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Исследовательская группа сосредоточила свое внимание на двух типах клеток кожи человека: фибробластах, которые играют важную роль в образовании соединительной ткани, и кератиноцитах, составляющих основную часть эпидермиса. В процессе серии экспериментов ученые подвергали клетки образцов воздействию частот 27 и 40,5 ГГц с различной интенсивностью на протяжении двух и 48 часов.

По утверждениям авторов, это первое известное исследование, в котором при анализе генетических и эпигенетических эффектов частот 5G на человеческие клетки использовались методы, такие как полногеномное секвенирование РНК и метод анализа метилирования.

Результаты исследования оказались предсказуемыми: даже при десятикратном превышении допустимых уровней воздействия команда не выявила изменений в экспрессии генов или метилировании, которые выходили бы за рамки случайного варианта. Авторы подчеркнули, что в предыдущих исследованиях, предлагающих иные выводы, не учитывалась температура, поэтому любые зафиксированные «эффекты» могут быть связаны лишь с тепловым воздействием.

Авторы заключили, что их результаты подтверждают биофизические факты, указывая на то, что на изучаемых частотах квантовые энергии слишком низки для оказания фотохимического или ионизирующего воздействия. Они также подчеркнули важность точного контроля, документирования и, при необходимости, компенсации температурных эффектов, возникающих в процессе воздействия.

Исследователи надеются, что их новые открытия помогут разрешить споры вокруг 5G, особенно касающиеся возможных нетепловых биологических эффектов данного воздействия. Тем не менее, учитывая масштабы глобальной дезинформации, маловероятно, что такие теории заговора исчезнут навсегда.