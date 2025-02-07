По данным масштабного исследования, самое хорошее настроение у людей бывает утром, а самое плохое — в полночь. Биологические ритмы и ежедневные рутины могут объяснить эти закономерности, предлагая ценную информацию о тенденциях психического здоровья.

Психическое здоровье также зависит от сезона и дня недели: зимой и в середине недели наблюдается более низкое самочувствие. Исследователи предполагают, что биологические ритмы и распорядок дня играют свою роль, предлагая идеи, которые могут улучшить услуги в области психического здоровья.

По данным масштабного исследования, опубликованного в журнале BMJ Mental Health , люди, как правило, чувствуют себя лучше по утрам, а также отмечаются заметные различия в самооценке психического здоровья и благополучия в течение дня.

Исследование предполагает, что люди обычно просыпаются в лучшем состоянии, а около полуночи настроение снижается до самой низкой точки. Такие факторы, как день недели и время года, также влияют на эти закономерности.

Психическое здоровье и благополучие колеблются как в течение коротких, так и в течение длительных периодов, но лишь немногие исследования изучали, как они меняются в течение одного дня. Те, кто это делали, часто ограничивались небольшими или определенными группами.

Чтобы заполнить этот пробел, исследователи изучили, влияет ли время суток на психическое здоровье, включая симптомы депрессии и тревоги, счастье, удовлетворенность жизнью, чувство цели и одиночество. Они также изучили, меняются ли эти закономерности в зависимости от дня, сезона или года.

Они проанализировали данные социального исследования Covid-19, проведенного Лондонским университетским колледжем, которое началось в марте 2020 года и включало регулярный мониторинг до ноября 2021 года, а затем дополнительный мониторинг до марта 2022 года.

Все изучаемые аспекты измерялись с помощью анкет с использованием проверенных инструментов оценки или с помощью отдельных прямых вопросов:

«Насколько счастливыми вы себя чувствовали на прошлой неделе?»;

«Насколько вы были удовлетворены своей жизнью?»;

«В какой степени вы чувствовали, что то, что вы делаете в своей жизни, стоит того?».

Временные метки по завершении каждого опроса содержали информацию о времени суток (непрерывно с 6 утра до полуночи), дне недели, сезоне и году (2020-2022). Информация о других потенциально влияющих факторах включала возрастные группы (18–29, 30–45, 46–59, 60+), пол, этническую принадлежность, уровень образования, статус занятости, место проживания (сельская местность, город) и диагностированные заболевания физического и психического здоровья.

Полная информация была доступна для более 49 тыс. человек, 76,5% из которых были женщины. Люди с образованием на уровне ученой степени или выше были перепредставлены (68%), в то время как люди из этнических меньшинств были недопредставлены (6%). Поэтому выборка была взвешена, чтобы отразить пропорции населения.

Анализ данных выявил четкую закономерность в самооценке психического здоровья и благополучия в течение дня. Люди, как правило, просыпаются утром, чувствуя себя лучше всего — с наименьшими симптомами депрессии или тревожности и одиночества, а также наивысшими оценками счастья, удовлетворенности жизнью и значимости, — а хуже всего себя чувствуют около полуночи.

Влияние дня недели было менее выраженным: в выходные дни показатели психического здоровья и благополучия были более различны, чем в будние дни. Счастье, удовлетворенность жизнью и оценки ценности были выше по понедельникам и пятницам, чем по воскресеньям и вторникам. Однако не было никаких доказательств того, что одиночество различалось по дням недели.

Были получены явные доказательства сезонного влияния на настроение. По сравнению с зимой, люди, как правило, имели более низкие уровни симптомов депрессии и тревоги и одиночества, а также более высокие уровни счастья, удовлетворенности жизнью и ощущения, что жизнь имеет смысл, в другие времена года. А психическое здоровье было лучше всего летом — по всем показателям. Однако сезон не повлиял на ассоциации, наблюдаемые в течение дня.

Психическое здоровье и благополучие также стабильно улучшались с 2020 года, первого года пандемии Covid-19. Это наблюдательное исследование и не может установить точную причину. Исследователи также отмечают, что время, когда люди решили заполнить свои анкеты, могло повлиять на результаты.

Однако они предполагают, что изменения в психическом здоровье и самочувствии в течение дня могут быть объяснены физиологическими изменениями, связанными с биологическими часами.

«Например, уровень кортизола достигает пика вскоре после пробуждения и самого низкого уровня ближе к отходу ко сну. Однако важно осознавать разницу между выходными и буднями», — пишут исследователи.

По их словам, учитывая, что существует мало доказательств того, что физиологические процессы различаются в разные дни недели, различия могут быть связаны с другими факторами, которые вызывают изменения психического здоровья и благополучия в течение дня. Это может включать контекстные факторы и последовательность ежедневных действий, которые, вероятно, будут отличаться в выходные и будние дни.

Схожие закономерности изменения психического здоровья и благополучия в зависимости от времени года удивляют, поскольку одной из основных причин сезонных изменений в настроении является количество световых часов, утверждают исследователи.

«Другими факторами сезонных колебаний психического здоровья и благополучия могут быть погода (температура, осадки, влажность), а также различные социокультурные циклы, включая культурные праздники, нормы и модели занятости», — предполагают они.

Результаты имеют значение для предоставления услуг и клинических оценок, говорят исследователи. «Наконец, в отношении общественного здравоохранения наши результаты показывают, что психическое здоровье и благополучие людей, как правило, имеют самые низкие показатели около полуночи, в середине недели и зимой. Это следует учитывать при планировании услуг и предоставлении ресурсов», — заключают они.

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