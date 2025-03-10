Компания Lenovo продемонстрировала на выставке новинок в области пользовательской электроники MWC 2025 в Барселоне прототип AI Stick — компактного устройства, которое подключается к стационарному компьютеру через USB-C и позволяет запускать ИИ-алгоритмы на ПК без встроенных нейронных процессоров (NPU).

Фото: Lenovo

Новинка имеет производительность 32 TOPS (триллиона операций в секунду) в задачах, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Для сравнения, чипы Qualcomm Snapdragon X Elite, устанавливаемые в современные ИИ-ноутбуки, обеспечивают 45 TOPS, а Microsoft требует минимум 40 TOPS для функций Copilot+.

Вместо Copilot+ китайская компания предлагает использовать технологию Lenovo AI Now. Эта функция позволяет запускать на устройстве большие языковые модели и генерировать изображения без подключения к облаку. Для тяжелых ИИ-задач устройство можно подключить напрямую к электросети, чтобы максимизировать вычислительную мощность.

Появление такого устройства актуально на фоне высокой стоимости современных ИИ-компьютеров. AI Stick может стать доступным решением для владельцев устаревших систем, позволяя им использовать новейшие функции операционной системы и приложений без покупки нового дорогостоящего оборудования.

На данный момент Lenovo AI Stick — это лишь концепт. Информацию о сроках выхода на рынок и примерной стоимости представители компании не озвучивали.