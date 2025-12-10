Пока одни считают, сколько шампанского купить к новогоднему столу, другие тратят на праздничные каникулы бюджет небольшой компании. По данным исследования Onlinetours Premium, с которыми ознакомился ТАСС, абсолютный рекорд этого года — тур в Индонезию за 21 млн руб.

Freepik

Но это не единственная роскошная покупка сезона. Вот топ самых внушительных чеков:

● Мальдивы: 2,15 млн руб.

● Таиланд: 1,4 млн руб.

● ОАЭ: 1 млн руб.

● Вьетнам: 850 тыс. руб.

А куда отправляется большинство россиян? Здесь царит привычная география. Безоговорочным лидером предновогодних бронирований уже который год подряд остается Египет — на него приходится треть (33,6%) всех продаж. Вторую строчку уверенно занимают ОАЭ (18,5%), а следом идет Таиланд (15,5%).

В общем рейтинге популярности Россия также вошла в первую семерку направлений. Несмотря на зимний период, наши соотечественники активно бронируют поездки по стране: средний чек на двоих составил 106 тыс. руб.

В ноябре аналитики Onlinetours Premium сообщали, что любовь к роскошному отдыху в России поставила новые рекорды: самым дорогим бронированием за девять месяцев 2025 года стал индивидуальный тур на Мальдивы за 7,8 млн руб. Эта сумма впечатляет еще больше, если учесть, что «обычный» премиум-тур туда обходится в среднем в 683 тысячи, а цены с начала года снизились на треть.