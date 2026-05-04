Российская студия Unfrozen продала 500 тыс. копий Heroes of Might and Magic: Olden Era менее чем за 72 часа после релиза в Steam. Первые 250 тыс. разошлись за сутки — этого хватило, чтобы полностью окупить разработку. На фоне крупных релизов вроде Diablo IV игра все равно попала в топ бестселлеров Steam.

Пиковый онлайн достиг около 61 тыс. одновременных игроков, следует из данных SteamDB. Для пошаговой стратегии это очень высокий показатель — такие игры обычно собирают меньшую аудиторию. За первые три дня пользователи оставили более 7100 обзоров, из них менее 800 — негативные. В итоге рейтинг на платформе — «очень положительный».

Успех тем более показателен, что игра вышла в раннем доступе и продается со скидкой 25% от базовой цены. Параллельно Olden Era доступна подписчикам Game Pass — это частично замещает продажи, поскольку пользователи с подпиской не покупают игру в Steam.

Unfrozen — небольшая российская студия, ранее не выпускавшая игр такого масштаба. Релиз Olden Era во многом опирался на узнаваемость серии Heroes of Might and Magic, сформировавшей большую аудиторию еще в 1990-х и 2000-х. После перехода прав к Ubisoft в 2006 году серия постепенно угасала — новые части не смогли повторить успех третьей. Unfrozen лицензировала франшизу и попыталась вернуть классическую формулу.

Показательно сравнение с другими российскими релизами последних лет. Atomic Heart от Mundfish в 2023 году разошлась тиражом около 1 млн копий за несколько дней, но разрабатывалась дольше и с куда большим бюджетом. Olden Era, судя по данным об окупаемости в первые сутки, достигла результата при относительно скромных инвестициях.

Разработчики подтвердили, что будут обновлять игру в рамках раннего доступа. Конкретный план по контенту и сроки выхода из раннего доступа пока не раскрыты. Текущие показатели позволяют финансировать дальнейшую разработку за счет уже полученной выручки.

