Прирост новых компаний с оценкой $1 млрд (так называемые единороги) упал в шесть раз по сравнению с 2022 годом. В этом году их число увеличилось на 53, а в 2022-м появилось 340 таких стартапов. Это следует из исследования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. В 2024 году прирост составил 127 компаний, а в 2023-м — 229.

Unsplash

При этом объемы инвестиций в такие венчуры растут стремительно, особенно в сферу искусственного интеллекта, где стартапы достигают миллиардных оценок рекордно быстро.

Ведущие страны по числу миллиардных стартапов демонстрируют разнонаправленные тенденции. В шести из пятнадцати лидеров, на долю которых приходится 93% всех единорогов, зафиксировано снижение по сравнению с 2024 годом. Так, в Китае стало на восемь таких компаний меньше, в Израиле — на четыре, во Франции — на три, по две ушли в Австралии и Индии, а в Южной Корее — на одну. США, напротив, укрепили позиции с приростом в 55 единорогов, и остались глобальным фаворитом.

В тройку лидеров по числу компаний-единорогов входят США (836), Китай (342) и Индия (89). За ними идут Великобритания (70), Германия (42) и Франция (31).

Динамика инвестиций в единорогов опережает общий венчурный рынок: во втором полугодии 2024 года и первом 2025-го вложения в такие компании подскочили с $61,9 млрд до $152,7 млрд, в то время как весь сектор таких вырос лишь на 17% — с $395,5 млрд до $462,2 млрд. Американские компании привлекли $129,6 млрд, повысив долю до 84,8% (с 53,8%).

Особый акцент на компаниях, разрабатывающих ИИ-технологии: их доля в инвестициях взлетела с 12,3% в 2022 году до 80,4% в первом полугодии 2025-го. Такие стартапы привлекают средства на ранних этапах с вдвое меньшей командой и достигают статуса единорога в 4,5 раза быстрее компаний из других сфер.