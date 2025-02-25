С 1 марта вступает в силу новый федеральный закон, который вносит изменения в работу с контрольно-кассовой техникой (ККТ). Меняются правила регистрации касс, использования их для некоторых предпринимателей, а также появляются новые возможности для передачи чеков потребителям. «Инк.» разобрался, как работает новый закон.

Упрощение регистрации

Сейчас: нужно обращаться в налоговую.

С 1 марта: можно будет регистрировать через ОФД.

С 1 марта процесс регистрации ККТ становится проще. До сих пор для этих процедур нужно было обращаться в налоговую или писать заявление через личный кабинет налогоплательщика. Если касса поддерживает передачу данных в налоговый орган через оператора фискальных данных (ОФД), можно сделать это непосредственно через нее. В первом случае предпринимателю нужно сформировать «отчет об изменении параметров регистрации», а во втором — «отчет о регистрации».

Новшество касается всех обладателей онлайн-касс. Если же ККТ работает автономно и без интернета, то придется подавать данные через личный кабинет налогоплательщика.

Помимо изменения схемы, новый закон сократил сроки регистрации касс. Ранее они составляли 10 рабочих дней, теперь же данные должны успевать обработать за 5.

Рынки и ярмарки без контрольно-кассовой техники

Сейчас: за отсутствие ККТ отвечают предприниматели на рынках.

С 1 марта: ответственность ложится и на управляющие компании рынков.

Обновленный закон накладывает больше ответственности на управляющие компании рынков. Теперь они сами должны следить за арендаторами и тем, как они применяют ККТ. Если техника не используется, следует вынести предупреждение. На то, чтобы установить ККТ или перерегистрировать ее, установлен срок в 15 рабочих дней. Если за это время арендатор не исправит ситуацию, соглашение с ним нужно расторгнуть. Если же нарушения не устранили и арендатор продолжает торговать, на управляющую компанию могут наложить штраф. Для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб. В случае, если нарушение нашли повторно, то сумма штрафа вырастет до 1 млн руб.

Без ККТ разрешается работать только тем предпринимателям, кто платит единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Участки, где они торгуют, не должны превышать 15 кв. метров, и таких мест должно быть не более трех. В противном случае придется использовать кассу.

Еще одна категория юрлиц, которая с 1 марта 2025 сможет отказаться от использования ККТ, — это индивидуальные предприниматели (ИП), работающие на патентной системе налогообложения (ПСН). Но только при торговле на территориях малых ярмарок выходного дня.

В список вошли следующие виды деятельности:

производство кожи и изделий из кожи;

сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений;

переработка и консервирование фруктов и овощей;

производство молочной продукции;

растениеводство и оказание услуг в этой области;

производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;

изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц;

изготовление изделий народных художественных промыслов;

производство и реставрация ковров и ковровых изделий;

охота, отлов, отстрел диких животных;

розничная торговля (через объекты без торгового зала) или общепит (через объекты с залом обслуживания или без него);

рыболовство и рыбоводство;

животноводство и оказание услуг в области животноводства;

помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих зерновых злаков.

Изменения для образования и спорта

Сейчас: ИП в области образования и спорта обязаны использовать ККТ.

С 1 марта: можно не использовать ККТ при оплате через сайт и при переводах.

ИП, связанные с образованием и спортом, с 1 марта 2025 года получат возможность не использовать ККТ. Но разрешается это лишь в том случае, если оплата проходит безналичным способом — через сайт или переводом. Нововведение коснется предпринимателей с лицензией на образовательную деятельность. В равной степени и ИП-тренеров, чья работа в области физической культуры и спорта является основной.

Если же клиенты оплачивают занятия наличными или банковской картой в офисе, то в таком случае установка ККТ обязательна.

Общепит

Сейчас: Чек печатается только после оплаты заказа.

С 1 марта: Чек формируется перед оплатой.

Все точки общепита, где установлена ККТ, должны формировать и печатать чек до того, как клиент заплатит за свой заказ. Он подтверждает не саму оплату, а готовность к ее проведению. До вступления в силу закона посетителям могли предоставить счет, и только после того, как клиент заплатит, выдать чек.

Владельцам точек общественного питания предстоит обучить сотрудников новым правилам и до 1 марта проверить, что их ККТ могут использовать функцию печати чека до оплаты. В случае, если это недоступно, нужно обновить программное обеспечение аппарата или обратиться к продавцу кассы для настройки.

Сервис «Мои чеки онлайн»

Сейчас: Чеки выдавались в печатном виде, отправлялись по номеру телефона или на электронную почту.

С 1 марта: В случае, если потребитель дает согласие, чек отправляется в систему «Мои чеки онлайн».

Направлять чеки покупателям можно будет через приложение «Мои чеки онлайн». Раньше оно предоставлял гражданам возможность отслеживать расходы, если при оплате был указан номер телефона или почта. Теперь же в случае согласия клиента предприниматели могут сократить издержки на печать бумажных чеков или не направлять их на телефон или электронную почту. Предпринимателям предстоит подключить эту услугу и связать ее с ККТ. А после получения согласия покупателя направить чек через приложение.

СБП

Сейчас: нужно обращаться в налоговую.

С 1 марта: можно будет регистрировать через ОФД.

Система быстрых платежей (СБП) приравнивается к оплате картой или другими электронными средствами платежа. Если предприниматели используют эту функцию в работе с покупателями, то теперь придется для нее использовать ККТ и выдавать чек. Чтобы избежать проблем и возможных предупреждений и штрафов от налоговых органов, лучше заранее проверить, есть ли у кассы функция формирования чеков для оплаты по СБП, то есть через QR-код.