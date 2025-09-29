Правительство России изменило критерии отбора проектов в рамках третьей волны программы поддержки индустриальных центров компетенций в ИТ. Теперь приоритет будет у разработок, которые проще масштабировать, у платформенных решений для промышленности и у проектов с применением искусственного интеллекта.

Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на выставке «Иннопром. Беларусь», за три года с начала программы удалось найти сильные направления и доработать систему так, чтобы господдержка доставалась именно тем решениям, которые реально востребованы на рынке.

По словам чиновника, основной акцент сделан на оценку тиражируемости — если проект имеет высокие прогнозы по продажам и выручке, значит, он будет полезен многим компаниям.

В 2025 году на третью волну поддержки выделено 8,3 млрд руб. Эти средства распределят между наиболее перспективными разработками.

Заявки принимаются до 26 октября. Итоги отбора ожидаются к концу года — и именно под них будут подбираться проекты, способные обеспечить качественный переход отраслей на отечественные, технологически зрелые ИТ-решения.

В первой волне программы ИЦК было много проектов в сфере авиации, разработанные решения уже внедрены более чем в 60 аэропортах и у десятков авиакомпаний. Среди них — система «BAGS поиск» (регистрация и поиск багажа), используемая в десятках аэропортов и заменившая зарубежные аналоги, а также комплекс CUTE для унифицированного управления ИТ-инфраструктурой аэропортов.

Из второй волны в мае 2025 года было отобрано 49 проектов, из которых 17 получили гранты на общую сумму около 3,2 млрд руб.