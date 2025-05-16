Выпускники российских школ уже в этом году смогут попасть на бакалаврские программы по информационным технологиях и искусственному интеллекту в шести вузах страны. Отбор учебных учреждений, где открываются новые программы, провело Минцифры России, сообщили «Инк.» в пресс-службе ИТ-холдинга Т1, при поддержке которого запускаются образовательные направления.

Программа обучения даст возможность подготовить молодых специалистов, объединяя университетское образование с практической экспертизой на базе крупнейших ИТ-компании, в том числе Т1.

Ожидается, что к 2030 году удастся подготовить более 10 тыс. студентов.

Бакалаврские программы в сфере ИИ откроются в

Новосибирском государственном университете

Финансовом университете при правительстве РФ (Москва)

Рязанском государственном радиотехническом университете им. В. Ф. Уткина.

Набор на бакалавриат с последующей практикой в действующих организациях в сфере информационных технологий откроется в

Московском авиационном институте

Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского

Уральском федеральном университете.

Как уточнили в холдинге, специалисты Т1 примут непосредственное участие в разработке образовательных программ, чтобы их содержание отвечало актуальным требованиям ИТ-рынка и задачам бизнеса. «Более того, эксперты холдинга будут читать лекции, вести практические занятия и курировать студенческие проекты», — добавили в пресс-службе.

Учащиеся затем пройдут стажировки и практическую подготовку в Т1, где непосредственно познакомятся с рабочими процессами компании. А пока учатся, они смогут использовать уже функционирующие ИТ-решения холдинга.

«Синергия академического образования, фундаментальной науки и реальной инженерной практики дадут выпускникам конкурентное преимущество и готовность к решению самых сложных индустриальных вызовов», — убеждена Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.