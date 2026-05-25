Российские компании все чаще пересматривают подход к хранению данных и внутренней ИТ-инфраструктуре. Один из главных факторов — усиление требований к защите информации, локализации данных и устойчивости цифровых систем, заявил редакции «Телеспутника» эксперт компании ActiveCloud Андрей Шарлай.

Unsplash

Особенно заметно изменения влияют на организации, работающие с критической информационной инфраструктурой (КИИ) — это предприятия из сфер связи, транспорта, финансов, энергетики, промышленности и других отраслей, где цифровые сбои могут повлиять на работу важных сервисов или производств.

Но последствия постепенно выходят далеко за пределы только КИИ. Бизнес в целом начинает пересматривать архитектуру ИТ-систем: вместо покупки собственного оборудования компании чаще рассматривают размещение инфраструктуры у облачных провайдеров.

«Отраслевые стандарты фактически подтолкнули бизнес к провайдерам, которые берут на себя значительную часть задач комплайенса. Это один из самых недооцененных, но реально работающих драйверов роста», — считает Шарлай.

Речь идет не только о регулировании. Собственная инфраструктура требует серверов, специалистов поддержки, обновления оборудования и резервирования мощностей. На фоне роста стоимости ИТ-оборудования и ускорения цифровизации многие компании ищут более гибкие модели.

Читайте также ИИ в облаках: один из крупнейших облачных провайдеров удвоил рост на новом спросе

Компании сегодня активно внедряют сервисы ИИ на базе больших языковых моделей в автоматизацию документооборота, клиентский сервис и внутренние базы знаний. Для этого нужны вычислительные мощности, которые проще масштабировать через облачную инфраструктуру, чем разворачивать самостоятельно.

По оценкам участников рынка, бизнес все чаще смотрит на ИТ не как на набор отдельных серверов и программ, а как на инфраструктурную услугу: мощности можно получать по мере необходимости, быстрее запускать новые проекты и сокращать капитальные затраты.

Дополнительное давление создают требования к безопасности данных. Для крупных компаний важным фактором становится контроль над тем, где именно хранятся данные и кто получает к ним доступ. Из-за этого растет интерес к российским облачным решениям и частным корпоративным облакам.

Тренд особенно заметен в компаниях среднего масштаба: у них уже есть сложные процессы и значительный объем данных, но меньше ресурсов на строительство собственной ИТ-инфраструктуры.

Что это значит для бизнеса

требования к данным постепенно начинают влиять не только на крупные корпорации;

собственный серверный парк перестает быть очевидным выбором;

внедрение ИИ и автоматизации повышает спрос на вычислительные мощности;

ИТ-инфраструктура все чаще становится не капитальным вложением, а сервисом, который можно масштабировать вместе с бизнесом.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.