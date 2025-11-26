На инвестиционном рынке России появился новый игрок — частный долговый фонд «Амур Капитал». Инициаторами его создания выступили инвестиционный фонд AYR Capital, инвесткомпания KAMA FLOW и консалтинговая фирма AVF Consulting. Целевой объем фонда заявлен в размере 3 млрд руб. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Фонд создан в форме инвестиционного товарищества и будет специализироваться на предоставлении гибких долговых инструментов среднему бизнесу.

В фокусе внимания — устойчивые российские компании, преимущественно технологического сектора, с выручкой от 100 млн руб. и положительной EBITDA. В арсенале фонда — мезонинное финансирование, бридж-займы и финансирование под залог активов.

Управляющие партнеры уже инвестировали в фонд 150 млн руб. собственных средств. Для внешних инвесторов (LP) целевая доходность установлена на уровне 26% годовых.

По словам Абдула Абинова, генерального директора AYR Capital и управляющего новым фондом, текущая ситуация на рынке представляет собой «идеальный шторм».

«Банки не успевают за спросом качественных, но недофинансированных компаний. Это создает для нас окно возможностей с исключительным соотношением риска и доходности», — отметил он.

Фонд уже приступил к работе и заключил первые пять сделок на общую сумму около 300 млн руб. В число первых заемщиков вошли разработчик интеллектуальных дорожных систем «Смарт Си», производственно-инжиниринговая компания Hospitaltechnik, производитель парфюмерии Giardino Magico, инвестиционная платформа Simple Estate и сервис экспресс-поставки химических материалов Appscience.