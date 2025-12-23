Минцифры планирует ввести единый идентификатор пользователя для всех цифровых платформ, чтобы точнее отслеживать аудиторию, сообщила заместитель главы министерства Бэлла Черкесова. В ведомстве заверили, что за тем, что именно вы смотрите, никто следить не будет.

George Prentzas, Unsplash

Замминистра отметила, что ведется работа по улучшению медиаизмерений через унификацию данных. Сейчас вместе с отраслью обсуждают, как сделать эту информацию более прозрачной, к диалогу уже присоединились российские онлайн-кинотеатры.

В пресс-службе Минцифры уточнили, что данные о просмотрах и активности пользователей онлайн-кинотеатров и соцсетей помогают оценивать популярность контента. Для этого интернет-ресурсы из реестра Роскомнадзора передают компании Mediascope — измерителю ТВ и онлайн-аудитории — обезличенные и зашифрованные данные.

Минцифры предлагает обновить формат передаваемых данных и пересмотреть методику формирования идентификатора пользователя (ID). В настоящее время документ обсуждается с отраслью, бизнесом и другими заинтересованными ведомствами.

Важно, что ID пользователя будет постоянным. Сейчас один и тот же человек, заходя с разных устройств и платформ, учитывается как несколько уникальных пользователей, что искажает статистику. Планируется привязывать ID к номеру телефона, а затем обезличивать данные зрителя. Отмечается, что как и сейчас, интернет-ресурсы будут проводить обезличивание и шифрование перед передачей информации.