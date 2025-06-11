ВТБ запустил пилотный проект по приему платежей через отечественную разработку — систему «Волна», которая должна стать альтернативой Apple Pay . Технология, созданная Национальной системой платежных карт (НСПК), уже тестируется в Москве, Подмосковье и Казани с использованием специальных Bluetooth-терминалов.

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Как и популярные зарубежные аналоги, «Волна» позволяет совершать бесконтактные платежи со смартфонов на Android и iOS. Однако российское решение имеет важное преимущество — оно работает на большем расстоянии от терминала и не требует точного поднесения устройства, в отличие от NFC-технологий, используемых в Apple Pay.

Юлия Копытова, старший вице-президент ВТБ, отметила, что «Волна» войдет в линейку продуктов компании как современное и удобное решение для бизнеса и покупателей. В этом году планируется подключение к тестированию около 100 торговых точек.

Первыми участниками проекта стали АЗС сети IRBIS. Ирек Валиев, генеральный директор компании, считает, что установка терминалов с поддержкой «Волны» сделает оплату товаров и услуг еще быстрее и удобнее для клиентов. По его словам, это не только повысит уровень сервиса, но и будет способствовать росту продаж.

НСПК представила прототип системы в октябре 2024 года. Разработка стала частью стратегии по созданию независимой платежной инфраструктуры в России.