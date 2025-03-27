Китайские компании CSSC Haishen и DEEP Robotics представили первых в мире роботов для спасательных операций, способных работать в экстремальных температурных режимах от -20°C до +55°C, выполнять перевозку и реанимацию пациентов.

Фото: Science and Technology Daily

Роботы обладают многорежимной мобильностью: они могут использовать для передвижения четыре лапы, колеса или гусеницы. Устройства могут не только ходить, но и бегать, подниматься по лестницам и склонам, преодолевать препятствия и объезжать помехи. Основные сферы применения — природные катастрофы, боевые действия, эвакуация людей в тяжелом состоянии и неотложная помощь.

На демонстрации были представлены два робота: колесный спасательный и четырехногий транспортный. Колесный робот оснащен портативным медицинским устройством с семью критическими функциями: мониторинг дыхания, инфузия, ультразвук, дефибрилляция, реанимация и кислородная поддержка. Четырехногий робот способен транспортировать раненых и одновременно оказывать экстренную медицинскую помощь.

Эксперты отмечают, что эти роботы закрывают глобальный технологический пробел в области интеллектуальных спасательных систем. Они существенно превосходят традиционные методы ручного спасения — роботы оказываются эффективнее, мобильнее и точнее людей при работе в критических ситуациях.

Представители CSSC Haishen заявили, что планируют в будущем создать на базе представленных роботов принципиально новое поколение интеллектуальных медицинских спасательных устройств, которые кардинально повысят возможности экстренных служб.