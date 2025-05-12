Исследователи Alibaba Group нашли способ снизить затраты на обучение ИИ-моделей для поисковых задач почти на 90%. Новая методика получила название ZeroSearch. Она совершенствует поисковые возможности ИИ-моделей через симуляции без необходимости взаимодействия с реальными поисковыми системами.

Метод ZeroSearch устраняет высокие расходы, обычно связанные с направлением запросов через коммерческие поисковые системы. Для этого эталонную модель ученые преобразовали в поисковую систему, которая может обучать другие ИИ-системы отвечать на запросы. Технология позволяет ИИ-моделям, уже обученным на обширных базах знаний, самостоятельно генерировать качественные ответы на запросы.

Сокращая зависимость от дорогостоящей внешней поисковой инфраструктуры, ZeroSearch делает обучение ИИ-систем поиску более доступным, особенно для небольших команд с ограниченными ресурсами.

В качестве наглядного примера эффективности нового метода ученые провели сравнение своей техники с отправкой запросов к API Google. Исследователи подсчитали, что отправка 64 тысяч запросов в Google через API обойдется примерно в $586,7, тогда как использование ИИ-модели для генерации ответов при обучении стоит всего $70,8 — на 88% дешевле.