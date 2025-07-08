Искусственный интеллект становится мощным катализатором для преобразования производительности предприятий. Несмотря на широкое признание стратегической важности ИИ, до сих пор было мало эмпирических исследований, количественно оценивающих его влияние на уровне отдельных компаний. Существовала острая необходимость понять, как именно механизмы ИИ взаимодействуют с переменными на уровне фирм для формирования траекторий производительности.

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Чтобы восполнить этот пробел, команда из Центрального Южного университета и лаборатории Сянцзян провела масштабный эконометрический анализ. Исследователи изучили данные более чем 27 тыс. китайских публичных компаний. Они обнаружили, что ИИ значительно повышает так называемые «новые качественные производительные силы» — передовые возможности, основанные на инновациях, цифровизации и модернизации промышленности.

Ключевым путем, связывающим ИИ с этими достижениями, оказалась ориентация на инновации, а не на сокращение затрат. Исследование показало, что основной эффект достигается за счет стимулирования инновационной деятельности, измеряемой количеством патентов на изобретения. Вопреки некоторым ожиданиям, сокращение издержек не выступило значимым фактором, вероятно, из-за существенных первоначальных инвестиций, необходимых для интеграции ИИ.

Эффект от внедрения ИИ усиливался в условиях конкурентной рыночной среды. Фирмы, работающие на более конкурентных рынках, демонстрировали более сильный рост производительности. Кроме того, компании с меньшими финансовыми ограничениями, то есть с лучшим доступом к капиталу, смогли в большей степени использовать ИИ для модернизации своего инновационного потенциала и производственных систем. Наибольшую выгоду извлекли фирмы, расположенные в восточном регионе Китая.

Эти выводы имеют важные последствия для бизнес-стратегии и экономической политики. Компаниям следует рассматривать внедрение ИИ не просто как инструмент для экономии, а как долгосрочную инвестицию в инновационные возможности и организационную трансформацию. Для государства это означает необходимость способствовать распространению ИИ, особенно в регионах с ограниченным доступом к финансированию, и поддерживать конкурентные рыночные условия для максимального усиления эффекта от технологий.