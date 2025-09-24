С 1 октября 2025 года в автомобильном пункте пропуска «Верхний Ларс» (граница России и Грузии) начнет действовать процедура электронной очереди, сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев на совещании в среду. По его словам, новая система позволяет упорядочить транспортные потоки и ускорить прохождение государ­ственной границы.

Фото: РИА Новости / Ольга Смольская

Как будет работать система

Новая система резервирования времени (электронной очереди) предусматривает, что перевозчики заранее регистрируются и получают «окно» для проезда, что сократит время ожидания и уменьшит скопления. Пока что завершается настройка специализированного оборудования, и участники процесса — Минтранс и ФГКУ «Росгранстрой» — оповещают перевозчиков о старте системы.

Новая схема аналогична электронной очереди, уже применяемой на других пунктах пропуска, где действует механизм бронирования времени подъезда для грузовиков (например, на МАПП «Бугристое» на границе с Казахстаном, сейчас там идет реконструкция, «Чернышевское» на российско-литовском рубеже и др.). Однако следует учитывать, что погода и технические факторы могут влиять на работу системы, и даже с резервированным временем в сложных условиях возможны задержки.

О пункте пропуска Верхний Ларс

«Верхний Ларс» — многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) на российско-грузинской границе, расположен на территории Северной Осетии — Алании, вдоль Военно-Грузинской дороги. С грузинской стороны ему соответствует КПП «Дарьяли».

Пропускной пункт обладает 39 полосами движения и способен обслуживать до примерно 1 200 грузовых автомобилей в сутки при пиковых нагрузках. Работает круглосуточно (для автомобилей; пешеходное пересечение не предусмотрено, но можно проехать на велосипеде). В прошлом пункт испытывал серьезные очереди: в жаркий сезон пробки доходили до многих километров, а время ожидания доходило до 10–16 часов.

Помимо транспортной функции местность Верхнего Ларса имеет культурно-исторический контекст: село в Северной Осетии, где расположены архитектурные памятники, такие как сторожевая башня Дударовых, Ларское укрепление и природные объекты (например, «Ермоловский камень»).

Зачем это делается и какие риски

Главная цель введения электронной очереди — минимизация неэффективного простоя транспорта и выравнивание пиковых нагрузок. Перевозчики смогут планировать заезд, уменьшатся внезапные спады пропускной способности. При этом система еще новая для этого КПП, так что на старте возможны «сбои» или несоответствия в работе, особенно при неблагоприятной погоде или авариях на подъездных дорогах.

Также важно, что перевозчики заранее будут обязаны учитывать «окна» — это снижает гибкость, но способствует общей эффективности. Для работы системы потребуется высокая техническая устойчивость и надежная синхронизация между ведомствами, так как любые сбои в согласованиях или оборудовании могут привести к сбоям в движении.