Китайская компания Pudu Robotics представила инновационного полугуманоидного робота FlashBot Arm. Новая модель создана на базе машины FlashBot и совмещает продвинутые манипуляционные возможности с интеллектуальной системой доставки. Робот предназначен для работы в отелях, офисных зданиях, ресторанах, магазинах и медицинских учреждениях.

Фото: Pudu

В отличие от традиционных роботов с ограниченной подвижностью FlashBot Arm обладает способностями восприятия, принятия решений и выполнения задач в реальном времени. Например, в гостиницах, где отсутствие IoT-систем часто мешает обычным роботам пользоваться лифтами для доставки между этажами, FlashBot Arm может самостоятельно выполнять весь процесс — от захвата предмета до управления лифтом и передачи продукта клиенту.

Робот оснащен двумя семистепенными манипуляторами с рабочим радиусом до 2 м и 11-степенными кистями PUDU DH11 для точных манипуляций. Колесное шасси обеспечивает исключительную мобильность, а технологии VSLAM и лазерного SLAM позволяют создавать точные 3D-карты, автономно перемещаться и избегать препятствий. Закрытый отсек для доставки гарантирует безопасную транспортировку предметов.

Используя продвинутые языковые модели, FlashBot Arm может вести естественные разговоры с пользователями, принимать решения и планировать задачи. Робот координирует работу шасси, рук и кисти одновременно, что повышает точность и эффективность выполнения задач. Для безопасности FlashBot Arm оборудован высокоточными датчиками, включая RGBD-камеры, лидар, панорамные камеры и чувствительную к давлению кожу.