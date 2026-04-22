Российский рынок адаптивной одежды — сегмента модной индустрии, ориентированного на людей с ограниченной мобильностью и другими особыми потребностями, — достиг примерно 1,2 млрд рублей и продолжает расти в среднем на 12% в год, следует из оценки «Моторики».

Здесь и далее фото, предоставленные пресс-службой «Моторики»

При этом адаптивная одежда еще не выделена в официальной статистике как отдельная категория, поэтому реальные объемы могут оказаться выше. Для сравнения: весь российский рынок одежды, обуви и аксессуаров оценивается примерно в 4,45 трлн рублей и растет медленнее, около 7% в год.

Спрос на такую продукцию куда выше предложения. 72% потенциальных пользователей заинтересованы в такой одежде, но 40% не могут найти ее в продаже, а примерно каждый четвертый адаптирует купленные вещи под себя — перешивает застежки, добавляет молнии или липучки. Речь идет о части широкой аудитории ассистивных технологий: согласно аналитике, опубликованной на портале i.moscow, ими могли бы воспользоваться около 49 млн человек в России — порядка трети населения.

Как следствие, на спрос реагирует бизнес, причем не только швейные компании, но и технологические. Например, производитель протезов «Группа Моторика» выпустил линейку повседневной одежды: худи, брюки, спортивные костюмы. Вещи спроектированы под конкретные ситуации: одеться одной рукой примерно за 30 секунд, достать вещи из кармана сидя в кресле, не мешать протезу. Это не «специальная» одежда с медицинским видом, а обычный городской гардероб — просто удобный для тех, кому стандартные вещи не подходят.

Если смотреть шире — это часть большого сдвига в самом рынке модных вещей, который давно движется от универсального к конкретному, который заставляет дизайнеров думать не только о внешнем виде, но и о том, как вещь работает в реальной жизни. В адаптивной одежде это особенно важно, ведь скорость надевания, удобство сидя, совместимость с протезами или другими средствами реабилитации — это не детали, а суть продукта.

В мире этот тренд уже заметен. Мировой рынок адаптивной и инклюзивной одежды небольшой, но растет быстро — аналитики прогнозируют, что к 2032-му он доберется до отметки $32 млрд (или 2,6 трлн руб.). Крупные бренды уже реагируют: Tommy Hilfiger, Nike и ряд массовых ретейлеров выпускают адаптивные коллекции — не как «спецодежду», а как обычную часть ассортимента.

В России дополнительный стимул росту рынка дает государство, ведь человек может купить такую вещь за счет электронного сертификата ТСР, то есть частично или полностью за государственный счет. Параллельно обсуждается вывод адаптивной одежды на крупные маркетплейсы и о поддержке таких проектов как социально значимых.

Что это значит для бизнеса

Пока рынок остается молодым и ненасыщенным, на нем есть несколько локальных брендов и социальных проектов, крупные игроки только присматриваются. Поэтому здесь реальное место для новых участников — как со стороны модных брендов, так и со стороны технологических компаний, которые умеют проектировать под конкретные сценарии, а не «в среднем».

В долгосрочной перспективе адаптивная одежда может пройти тот же путь, что другие когда-то нишевые категории, например военная униформа или рабочая одежда. Международный опыт показывает: как только крупные ретейлеры начинают включать адаптивные вещи в стандартный ассортимент, они перестают восприниматься как исключение и становятся просто еще одним вариантом удобной одежды.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.