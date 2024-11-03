В тематических парках Disney начался самый оживленный сезон, который знаменует переход от хэллоуинских украшений к рождественским цветам. Трансформация происходит практически за одну ночь, когда осенние баннеры заменяются праздничными гирляндами. Полная метаморфоза занимает около шести недель.

Примерно за две недели до Хэллоуина команда Disney начинает устанавливать «незаметные» элементы для праздничного сезона, такие как осветительные установки. В ежегодной работе задействованы множество сотрудников, от команды садоводов и технических служб до крановщиков, водителей грузовиков и даже кулинарных экспертов. Большая часть монтажных работ выполняется в ночное время, когда парк закрыт.

«В то время как в тематическом парке Disney каждый день особенный, Хэллоуин и праздники — два совершенно волшебных сезона, и наши гости возвращаются из года в год как ради продолжения традиций, так и ради новых сюрпризов, — сказал президент Disneyland Resort Кен Потрок. — Эти впечатления, которые может сделать только Disney, происходят благодаря нашим увлеченным членам актерского состава, которые творят волшебство, пока большинство из нас спят, обеспечивая плавные и дико креативные преобразования наших парков в течение всего года».

Начиная с 8 ноября в Walt Disney World в Орландо, Флорида, и 15 ноября в Disneyland Resort в Анахайме, Калифорния, в самом разгаре будут зимние праздничные предложения Disney — от сверкающих украшенных деревьев и блестящих костюмов персонажей до ограниченного по времени выбора еды и напитков и эксклюзивных товаров.

По словам Гэвина Дойла, основателя MickeyVisit.com, октябрь и декабрь — два самых популярных месяца для поездок в парки компании. Для Disney эти праздники — крупный бизнес, приносящий значительную прибыль и трафик. Подразделение Disney по организации развлекательных мероприятий, в которое входят парки, круизы, отели и потребительские товары, принесло $9,13 млрд дохода за период с октября по декабрь 2023 года. В другие кварталы 2023 и 2024 годов подразделение принесло до $8,3 млрд.

Ежегодные изменения в костюмах персонажей, ассортименте еды и напитков, товарах и других обновлениях атмосферы дают посетителям возможность исследовать что-то новое. С окончанием Хэллоуина Disney переключил свое внимание на зимний праздничный сезон. Это включает в себя специальные праздничные изменения в аттракционах, а также рождественские парады и фейерверки.



Ранее Disney обвинили в том, что компания отказалась выдать ребенку с невербальным аутизмом специальный пропуск DAS, помогающий избежать длинных очередей. По словам представителя Disney, это была вынужденная мера, поскольку многие посетители злоупотребляют возможностями данной системы.