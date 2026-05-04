Новых индивидуальных предпринимателей могут временно освободить от штрафов за налоговые нарушения. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести для них режим предупреждений вместо наказаний. Обращение направлено министру финансов Антону Силуанову.

Согласно инициативе, в первый год работы ИП не будут штрафовать за ошибки при выборе системы налогообложения, неверный расчет лимитов дохода или несвоевременную подачу деклараций. Вместо этого предпринимателю будут выносить предупреждение и давать 30 дней на исправление. Полную ответственность предлагается сохранить только за умышленное сокрытие доходов.

Чернышов отмечает, что новички чаще ошибаются из-за отсутствия опыта работы с налоговой системой и невозможности нанять профессиональных бухгалтеров на старте.

По его оценке, действующая система штрафов делает даже небольшие нарушения критичными для бизнеса и повышает риск закрытия проектов на старте.

По мнению депутата, такой подход снизит административную нагрузку на начинающих предпринимателей и упростит запуск бизнеса. Чернышов также считает, что мера повысит мотивацию к легальной регистрации и сократит число закрытий в первый год работы.

Дополнительным эффектом может стать рост числа участников рынка и деловой активности за счет снижения барьеров входа.

