Датская компания Teradyne Robotics на конференции Nvidia GTC 2025 представила AI Accelerator — набор инструментов для разработки ИИ-приложений в робототехнике, созданный совместно с Nvidia специально для компании Universal Robots. Сообщается, что набор уже интегрирован в популярное программное обеспечение PolyScope X.

Фото: Universal Robots

Ключевая особенность решения — возможность оснащения роботов технологиями физического искусственного интеллекта. Это позволяет машинам самостоятельно воспринимать окружающую среду, адаптироваться и принимать решения в сложных условиях. Например, в логистических центрах с постоянно меняющимися планировками или на строительных площадках с непредсказуемой обстановкой.

Технически AI Accelerator работает на базе Nvidia Jetson AGX Orin с использованием библиотек Nvidia Isaac. В новую версию набора инструментов встроены последние компоненты Nvidia Isaac Manipulator с улучшенной оценкой поз и планированием траекторий движения. Также появилась высокоскоростная GMSL-связь для видеосенсоров и поддержка новой версии PolyScope X.

Помимо коллаборативных роботов технология распространяется и на мобильные роботизированные платформы. В качестве примера приводится MiR1200 — погрузчик с 3D-зрением, способный идентифицировать и перемещать паллеты с высокой точностью в сложных производственных условиях.