Компания Torc Robotics представила технологию физического искусственного интеллекта (ИИ) для беспилотных грузовых перевозок. Дочерняя компания Daimler Truck AG продемонстрировала совместную разработку с Nvidia и Flextronics, которая позволяет грузовикам самостоятельно воспринимать и анализировать обстановку на дороге.

Фото: Torc Robotics

Ключевой особенностью системы является использование платформы Nvidia DRIVE AGX с системой на кристалле (SoC) DRIVE Orin и операционной системой DriveOS. Технология физического ИИ позволяет грузовику автономно принимать решения о смене полосы, торможении и объезде препятствий с помощью лидаров, радаров и камер. Компания утверждает, что это первое производственное развертывание такой технологии в грузоперевозках.

Flextronics предоставила вычислительную платформу Jupiter и производственные мощности. Разработка базируется на беспилотной версии грузовика Freightliner Cascadia. Цель проекта — запустить коммерческие автономные грузоперевозки к 2027 году с учетом требований к стоимости владения и эффективности.

В рамках проекта партнеры хотят создать так называемый программно-определяемый автомобиль, который может адаптироваться к новым маршрутам, дорожным условиям, операционным правилам и конфигурациям оборудования. Torc уже успешно протестировала платформу на закрытой трассе на шоссейной скорости.