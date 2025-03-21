Nvidia объявила о создании нового исследовательского центра в Бостоне (США). В нем вместе учеными из Гарварда и Массачусетского технологического института (MIT) компания будет исследовать квантовые вычисления с помощью ИИ. Центр получил название Nvidia Accelerated Quantum Research Center (NVAQC) и откроется уже в этом году.

Фото: Emily Forlini

В новом центре исследователи планируют объединить квантовые процессоры с ИИ-алгоритмами для создания «ускоренных квантовых суперкомпьютеров». По словам генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, первыми направлениями работы будущего вычислительного кластера станут открытие новых лекарств и разработка материалов. Однако он отметил, что квантовые компьютеры не будут «по-настоящему полезными» еще примерно 20 лет.

Ядром центра станут новейшие системы Nvidia GB200 NVL72, которые обеспечат значительное вычислительное преимущество на малой площади. Эти системы должны «ускорить внедрение ИИ-алгоритмов в квантовые вычисления» и помочь решить некоторые из самых сложных проблем в этой области.

Михаил Лукин, содиректор Гарвардской квантовой инициативы в области науки и техники (HQI) и инициатор создания Российского квантового центра, отметил особую важность NVAQC для бостонской квантовой экосистемы. По его словам, центр может продвинуть исследования в областях от квантовой коррекции ошибок до практического применения квантовых вычислительных систем.