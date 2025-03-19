Техногигант Nvidia объявил о стратегическом партнерстве с Disney и Google DeepMind, в рамках которого компании уже создают программное обеспечение для нового поколения роботов. Анонс сделал генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг во время конференции GTC 2025. На сцене его сопровождал один из дроидов Disney BDX, которые перемещаются по зоне Galaxy’s Edge в Диснейленде и вскоре появятся в других тематических парках компании.

Хуанг также представил базовую ИИ-модель для человекоподобных роботов под названием GR00T N1. Она получила название в честь Грута из фильма Marvel «Стражи Галактики». По словам Хуанга, в партнерстве с Google компании надеются создать полностью универсальных роботов.

Первым шагом в сотрудничестве станет разработка физического движка с открытым исходным кодом под названием Newton. Он позволит роботам выполнять сложные задачи с большей точностью. Disney планирует использовать Newton для совершенствования своей платформы роботизированных персонажей, которая будет управлять развлекательными роботами нового поколения.

«Дроиды BDX — это только начало. Мы стремимся оживить больше персонажей такими способами, которых мир еще не видел», — отметил Кайл Лафлин, старший вице-президент отдела исследований и разработок Walt Disney Imagineering.

Disney давно использует аниматронику и роботов в своих тематических парках, но в последние годы компания еще активнее внедряет эти технологии. Помимо дроидов BDX Disney запустила робота в виде Человека-паука, способного летать подобной супергерою знаменитой франшизы.