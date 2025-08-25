Компания Nvidia, лидер в производстве чипов для ИИ, активно поддерживает новое поколение робототехнических стартапов. Используя аппаратное и программное обеспечение Nvidia, эти компании создают роботов для самых разных сфер: от логистики и медицины до сельского хозяйства. Недавно число разработчиков на робототехнической платформе Nvidia превысило 2 млн человек.

Проблема современной робототехники — сложность создания автономных систем, способных работать в реальном мире. Nvidia помогает создать такие системы, предоставляя мощные инструменты: вычислительные модули Jetson для периферийных устройств, платформу симуляции Isaac Sim и базовые ИИ-модели. Это позволяет стартапам значительно ускорить разработку и быстрее выводить на рынок своих роботов.

Среди ярких примеров — стартап Dexmate, разрабатывающий человекоподобного робота Vega. Он способен поднимать, складывать и выполнять сложные манипуляции в производстве, логистике и розничной торговле. Благодаря инструментам Nvidia Isaac и чипам Orin AGX, Dexmate уже проводит пилотные испытания своих роботов с публичными компаниями.

В сфере здравоохранения почти 100 человекоподобных роботов Moxi от Diligent Robotics уже работают в больницах. Они экономят медперсоналу более 500 тыс. часов, доставляя лекарства, образцы и расходные материалы. Робот использует языковую модель, адаптированную для работы на модулях Nvidia Jetson, и способен самостоятельно передвигаться по оживленным коридорам.

Технологии Nvidia находят применение и в других областях. Serve Robotics управляет тысячами роботов-доставщиков еды в городах США. Peer Robotics автоматизирует перемещение тяжелых грузов на складах. А компания Carbon Robotics создала LaserWeeder — машину на базе 24 графических процессоров Nvidia, которая уничтожает до 10 тыс. сорняков в минуту с помощью лазеров, сокращая использование гербицидов.